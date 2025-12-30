三鶯線凌晨測試擾眠 居民陳情吳昇翰強力追責

（記者陳志仁／新北報導）新北捷運三鶯線進入通車前的動態測試，卻因凌晨長時間的測試產生噪音，引發三峽沿線居民不滿，影響約兩千人的作息與學校教學，居民因此向立委吳琪銘辦公室特助吳昇翰陳情；吳昇翰邀相關單位會勘後，要求捷運局一個月內提出改善方案，捷運局也說明降噪的作為。

圖／新北捷運三鶯線列車行經三峽龍埔、三樹路轉彎時，減速再加速噪音，令當地居民深感困擾。（吳昇翰辦公室提供）

新北市捷運三鶯線預計明年中通車，12月起展開密集動態測試，但沿線噪音的問題引發地方反彈；三峽區國光街、三樹路一帶居民陳情指出，列車每日凌晨4時開始測試，直至隔日凌晨1時結束，長時間噪音影響睡眠，周邊約兩千名居民不堪其擾，鄰近的三峽國中與北大國小師生也反映，上課期間受列車行駛聲的干擾。

新北市議員參選人吳昇翰日前接獲多起陳情後，邀集新北市政府捷運局等相關單位到場會勘，居民表示，國光街路段僅設置半罩式的隔音罩，聲音反彈明顯，夜深人靜時噪音更加清楚，影響生活品質；龍埔里長陳樁瑩指出，龍埔里沿線約589戶、近兩千名居民長期承受噪音影響，尚未計入受影響的學校師生人數，盼市府正視問題，提出具體改善作為。

吳昇翰認為，三鶯線龍埔站至台北大學站間，部分路段未設隔音罩或僅為半罩式設計，無法有效降噪，要求捷運局評估將受影響的路段改為全罩式隔音罩，以保障居民基本生活品質；此外，三鶯線總經費高達502億元，若改善經費不足，市府可向地方民代或中央爭取預算，並要求捷運局在一個月內提出完整噪音改善的方案。

新北市政府捷運局回應，局長李政安22日率隊前往三鶯線的沿線，實地了解居民與校園感受；列車測試期間出現的噪音，主要因緊急煞車造成車輪失去真圓度而產生輪緣異音，並針對目前停跑調校的列車，已陸續完成車輪研磨作業，列車行駛噪音已有明顯的改善，嚴格要求廠商車輪完成研磨後方可上線測試，並已成立專案小組，將依實際狀況持續調整，降低對居民的影響。

