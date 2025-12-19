三鶯線噪音影響教學 新北捷運局允研磨輪軌降噪

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北捷運三鶯線預計2026年通車，民進黨新北市議員卓冠廷今天表示，社區與學校反映列車測試噪音已影響生活與教學；捷運局表示，將加強電聯車輪軌研磨，完成後測試以降低噪音。

卓冠廷今天透過新聞稿表示，捷運三鶯線目前進入測試階段，列車經過鳳鳴國中附近時，產生的軌道噪音遭學校與居民反映情況嚴重。鳳鳴國中校長林世慶轉述，噪音影響教室授課、校園活動與學生情緒，盼市府儘速提出具體改善方案。

家長會長官小娟與到場家長表示，孩子上課受噪音干擾，下課回家仍面臨同樣問題，擔憂捷運通車後，情況只會更嚴重。當地鶯歌區鳳祥里里長曾勝利說，居民近期多次陳情噪音問題，希望市府及早處理，避免累積民怨。

卓冠廷說，昨天（18日）前往現場會勘，因沿線軌道距離校園與住宅區太近，已經多次提醒捷運局，應預留全罩式隔音牆等改善經費。會勘過程中，列車經過時多次干擾現場談話，甚至有老師因頭痛困擾，隨身攜帶藥品。

捷運局今天回應中央社記者詢問表示，列車測試所產生的噪音是緊急煞車導致列車車輪失去真圓度，捷運局已持續加強電聯車輪軌研磨作業，等研磨完成後再上線測試，以降低並改善列車行駛時的噪音。

捷運局說，三鶯線契約降噪標準以法規標準再降5分貝規劃，將安排噪音檢測作業；目前設置隔音牆是否符合標準是廠商契約責任，如量測結果不符合契約值，將要求廠商增設隔音牆改善。如量測結果符合契約，將瞭解市民感受，針對道路狹小路段、轉彎路段及噪音敏感區域（如學校周邊）研議，盡量減少影響住戶生活環境。（編輯：林恕暉）1141219