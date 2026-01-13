三鶯線將通車 捷警分隊成立

新北市長侯友宜（前排左五）、副市長劉和然（前排右四）與多位地方民代共同見證捷運警察隊揭牌。（王揚傑攝）

新北市警察局捷運警察隊於今年元旦成立，市長侯友宜13日主持揭牌暨新任隊長布達典禮，親手將印信交予首任隊長廖國安。侯友宜強調，捷警隊同仁承載著無數市民每日通勤、生活與休閒的重責大任，要透過不斷演練，隨時做好準備，捍衛捷運安全。

侯友宜表示，因應新北市大眾運輸捷運系統愈來愈多，從民國108年至今已完成環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌通車；接下來三鶯線、萬大中和樹林線、五泰輕軌及汐東線也將陸續到位，責任版圖不斷擴大，所以正式成立捷運警察隊。

侯友宜強調，捷運是大眾運輸的骨幹，捷警隊承載著市民每天通勤、生活與休閒的重責大任，同仁要不斷去做實戰演練，在避免造成市民不必要的驚慌下，「無腳本」的實地測試，考驗同仁在突發狀況下的臨場反應，隨時做好準備，在第一時間預防事件發生，發生了也在第一線快速反應，讓傷害減到最低。

新北市警局107年12月成立淡海捷運分隊，114年9月成立安環捷運分隊，因應新北市「三環六線」捷運系統建設規畫，依《大眾捷運法》於115年元旦成立捷運警察隊，核定編制員額240人，預算員額94人，現有員額67人，專責執行防護大眾捷運系統路線、維持場站及行車秩序，保障旅客安全等任務。

另三鶯線預計今年通車，將一併成立三鶯分隊，後續配合各捷運線工程進度，再陸續成立汐東、土樹及五泰等3個分隊。

廖國安表示，捷警隊將持續結合相關單位定期演練各種突發或攻擊狀況，隨時保持危機意識，做好萬全準備，確保第一線員警遇到狀況能迅速判斷、迅速處置，將傷害減至最低，全力做好危害預防工作。