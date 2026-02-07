三鶯線將通車 新北捷招募99人 月薪上看6.2萬

捷運三鶯線工程進入完工通車倒數階段，為儲備營運能量並持續提升服務品質，新北捷運公司今年預計招募99名軌道專業人才，特別導入「Metro Model」捷運職務轉型架構，招募職缺多元，不侷限於單一職能的傳統框架，其中作為營運核心、整合行車監控與應變指揮的系統控制專員，通過考核後月薪可達6萬2000元。

捷運三鶯線全長14.29公里，共設置12站，預計於今年3月正式通車，目前工程已進入最後階段，現正整合全線系統與無人駕駛動態測試。未來完工通車後，三鶯地區至台北市通勤時間約可減少20分鐘，促進土城、三峽、鶯歌地區都市發展。

新北捷運公司表示，因應現代化營運與智慧化技術的穩定應用，公司正致力推動職務轉型，將數位監控與系統優化等務實技術融入日常運作。招考的核心概念在於尋找具備跨域成長潛力與數位適應能力的夥伴，讓人才在傳統技術維護的基礎上，能進一步加值數據輔助判讀與智慧化管理思維。

本次招募職缺多元，包含新型態捷運職務Metro Model系統控制專員、系統技術專員、車站維護專員，強調更精準調度、雙維修技能及車站維運能力。其中重要的營運核心系統控制專員，通過考核後月薪上看6萬2000元；除新型態職務，亦包含輕軌司機員及票務維修人員等職務。

新北捷指出，公司秉持「在地服務、跨域成長」精神，不僅提供穩定職涯選擇，更規畫系統化的專業培訓計畫，協助在數位轉型趨勢下具備多重職能，確保軌道產業永續經營。