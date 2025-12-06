三鶯線將通車！新北捷運徵才108人 薪水最高7.5萬

因應三鶯線即將通車及環狀線、輕軌系統營運需求，新北大眾捷運股份有限公司宣布啟動114年度三鶯線暨既有路線人才招募甄試。本次預計錄取108名各類軌道專業人才 ，職缺涵蓋運務、維修、營運規劃及產業策略研究等多元領域，報名自即日起至114年12月14日（週日）晚上12時截止 。

新北捷運發出徵才訊息。（圖／新北捷運局提供）

新北捷運公司表示，本次招募最受矚目的亮點職缺為「產業策略研究員」，主要負責擬定公司產業策略、資源整合及推動AI應用暨數位轉型 。該職務向理工、交通運輸、管理及資工等相關領域碩士，或具備相關經驗的大學畢業生招手，試用期滿起薪落在新臺幣6萬元至7萬5千元之間 ，期盼延攬具備數據分析與策略規劃能力的優秀人才，加速捷運系統智慧化發展。

廣告 廣告

新北捷運公司表示，本次招募最受矚目的亮點職缺為「產業策略研究員」，主要負責擬定公司產業策略、資源整合及推動AI應用暨數位轉型 。（圖／新北捷運局提供）

另外，配合三鶯線全線無人駕駛系統的特性，本次也開出「系統控制專員」職缺，負責行車監控、電力調度及異常事件處理 。該職務要求理工或交通運輸相關研究所碩士學歷，通過試用期考核後，每月薪資約6萬2千元 。此外，本次亦招募大量第一線技術專才，包括車輛、電子、軌道、土建等維修類技術員及輕軌司機員。技術員與司機員試用期滿後，薪資分別約為4萬7百元及3萬9千7百元 ，並提供完整的專業教育訓練。

新北捷運公司提醒，有意報考民眾請務必於114年12月14日晚上12時前將報名資料寄出（以電子郵件寄出時間為憑）。詳細招募職缺、各類組報考資格及簡章，已公告於新北大眾捷運股份有限公司官方網站(https://www.ntmetro.com.tw/basic/?mode=detail&node=835)，歡迎有志投身軌道交通產業的民眾下載詳閱。

延伸閱讀

南新莊指標案 丹鳳站32層「馥華之道–鳳庭」風靡雙北

捷運土城樹林線「全面動工」差一步！CQ880B將採保留決標盼爭時效求「血路暢通」

侯友宜視察泰山 首座社宅工程 114年底招租