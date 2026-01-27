三鶯線延伸八德段上半年招標！預計123年通車 串聯北北桃路網

行政院公共工程委員會今（27）日由副主任委員李怡德率隊，針對捷運三鶯線延伸桃園八德段實地現勘與審議，預計標案將於今年上半年公開招標、民國123年完工通車。（新北市捷運局提供）

新北市政府與桃園市政府合作推動「三鶯線延伸桃園八德段」，提前啟動基本設計，去年8月12日將經費審議報告提報中央，行政院公共工程委員會今（27）日由副主任委員李怡德率隊實地現勘與審議，預計標案將於今年上半年公開招標，預計民國123年完工通車。

新北捷運局長李政安表示，今日工程會率領軌道專業背景審查委員及相關部會人員，至桃園八德現場實地考察，現地踏勘三鶯線尾軌、LB12a站、LB13站及與桃園綠線共構的LB14站（G04站）。

三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站，路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建。（新北市捷運局提供）

審議會議當中，新北捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點進行完整簡報，另為了加速期程，在中央經費審議時，新北捷運局已同步啟動相關招標準備作業，預計今年上半年公告招標。

李政安說明，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里，總經費約160.57億元，共設置3座車站（2座高架、1座地下），路線自新北鶯歌三鶯線終點站LB12鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運綠線大湳站（G04）共構及站內轉乘。

新北捷運局指出，三鶯線延伸桃園八德不僅完善三鶯線整體功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，提升都會競爭力，新北、桃園市政府持續緊密合作，全力促成計畫如期推動，讓市民早日享有更便利、完善的捷運服務。

