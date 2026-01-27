三鶯線延伸桃園八德 上半年招標

新北市政府與桃園市政府合作推動「捷運三鶯線延伸桃園八德段」，提前啟動基本設計，民國114年8月12日將經費審議報告提報中央。行政院公共工程委員會副主委李怡德27日率隊實地現勘與審議，預計標案將於115年上半年公開招標、123年完工通車。兩市民眾樂觀其成，但憂心施工期間交通與噪音問題，盼加強配套措施。

新北市捷運局長李政安表示，工程會昨率隊至桃園市八德現場實地考察，捷運局針對計畫路廊現況、工程設計理念、替選方案評估及施工期程等重點完整簡報，另為加速期程，在中央經費審議時，已同步啟動相關招標準備作業。

李政安說明，三鶯線延伸八德段全長約4.03公里、總經費約160.57億元，共設置3座車站，包含2座高架、1座地下，路線自三鶯線終點站鶯桃福德站尾軌延伸，沿福德一路興建，跨越國道2號大湳交流道後，續沿八德區和強路至介壽路新闢道路向西南方向前進，行經八德區大湳森林公園區段徵收範圍後轉為地下興建，最終銜接桃園捷運大湳站共構及站內轉乘。

捷運局指出，三鶯線延伸桃園八德不僅完善三鶯線整體功能，更串聯北北桃捷運核心路網，帶動區域交通、產業及生活圈發展，新北、桃園市政府持續緊密合作，全力促成計畫如期推動。

新北市鶯歌區南鶯里長李明弘指出，鶯歌地緣接近桃園，民眾更常往桃園跑，在地民眾對三鶯線延伸八德工程樂觀其成，盼補足當地交通不便之處，更期待透過配套的站點聯開案帶動地方發展。

國民黨桃園市議員楊朝偉認為，三鶯線延伸後將大幅改善八德地區長期仰賴公車與自行開車通勤狀況，對經常往返雙北的上班族更是一大利多；當地通勤族常在介壽路、大湳交流道一帶塞車，若能直接搭乘捷運，不僅通勤時間穩定，也較不受天候影響，希望三鶯線盡速完工啟用。

桃園市民眾表示，捷運建設將帶動人潮與發展機會，對八德地區房市、商圈活絡及就業機會都有加分效果，但也期盼工程單位加強施工期間交通與噪音問題的配套措施，降低對居民生活的衝擊。