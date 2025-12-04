三鶯線捷運招募108名人才 產業策略研究員月薪上看7.5萬

捷運三鶯線預計民國115年3月通車，因應三鶯線、環狀線及輕軌系統營運需求，新北大眾捷運公司擴大招募人才，釋出108個各類軌道專業職缺。（本報資料照片）

捷運三鶯線預計民國115年3月通車，因應三鶯線、環狀線及輕軌系統營運需求，新北大眾捷運公司擴大招募人才，釋出108個各類軌道專業職缺，涵蓋運務、維修、營運規畫及產業策略研究等多元領域，產業策略研究員試用期滿起薪落在6萬元至7萬5千元之間，報名自即日起至12月14日晚上12時截止。

新北捷運公司表示，招募最受矚目的亮點職缺為「產業策略研究員」，主要負責擬定公司產業策略、資源整合及推動AI應用暨數位轉型。該職務需具理工、交通運輸、管理及資工等科系碩士或具備相關經驗的大學畢業生，試用期滿起薪落在6萬元至7萬5千元 ，期盼延攬具備數據分析與策略規畫能力的優秀人才，加速捷運系統智慧化發展。

配合三鶯線全線無人駕駛系統的特性，本次開出「系統控制專員」職缺，負責行車監控、電力調度及異常事件處理。該職務要求理工或交通運輸相關研究所碩士學歷，通過試用期考核後，每月薪資約6萬2千元。

此外，本次亦招募車輛、電子、軌道、土建等維修類技術員及輕軌司機員等第一線技術專才，技術員與司機員試用期滿後，薪資分別約為4萬7百元及3萬9千7百元，並提供完整的專業教育訓練。

新北捷運公司提醒，有意報考民眾請務必於12月14日晚上12時前將報名資料寄出。詳細招募職缺、各類組報考資格及簡章，已公告於新北大眾捷運公司官方網站。

