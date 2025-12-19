生活中心／綜合報導

新北三鶯線正在進行測試，但巨大噪音卻讓附近民眾苦不堪言，連鳳鳴國中的老師，都被吵到隨身攜帶頭痛藥，新北市議員卓冠廷表示，三年前就要求新北市府，必須加裝全罩式隔音牆，市府至今不願編預算，痛批新北市府顢頇。

新北捷運三鶯線，列車一經過，就能聽到尖銳聲音，還有超大回音，列車從清晨5點，一路測試到深夜，巨大噪音吵到旁邊鳳鳴國中老師，要隨身攜帶頭痛藥。鳳鳴國中英文老師vs.新北市議員（民）卓冠廷：「整天的會有一種頭痛感，我們現在都在分享頭痛藥，真的各大頭痛藥，老師們互相分享頭痛藥，因為真的就是你看整天。」

三鶯線測試「吵到老師隨身帶頭痛藥」 議員批市府不作為

鳳鳴國中老師表示，噪音大到必須隨身攜帶頭痛藥（圖／民視新聞）

鳳鳴國中家長會長：「都符合標準沒有錯，但是對現階段你看你現在站在這就好，比方我們現在在上課就好，（講話很吃力）非常，我們講話也是等它經過，我們才有辦法講話。」就連家長會長講話，都被噪音打斷好幾次，更何況學生上課，卓冠廷舉列，2018年台中綠線完工，就因為沒做隔音牆，花了整整四年處理民怨，要新北市政府別再拖。









新北市議員卓冠廷到鳳鳴國中會勘（圖／民視新聞）





新北市議員（民）卓冠廷：「學生連英聽放出來的聲音，錄音帶完全聽不清楚，老師哪怕把聲音都拉到最高，喇叭開到最大聲還是聽不清楚，那我記得其實在三年前，我剛剛當選議員的第一次總諮詢，我就一直跟侯友宜市長提醒，也跟捷運局局長提醒，新北市政府，我不知道為什麼如此顢頇，好幾年的時間，一直都不願意新增預算。」卓冠廷要求，市府趕快編列預算，加裝隔音牆，別讓當地人等了好久的三鶯線，成為一場夢靨。

