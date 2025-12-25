三鶯線試車噪音擾三峽國中 江怡臻力促增高隔音牆
記者黃秋儒／新北報導
捷運三鶯線通車在即，頻繁試車卻帶來噪音與震動困擾，影響沿線學校安寧。新北市議員江怡臻本週再次前往三峽國中會勘，更親自進入鄰近高架段的7年級教室「隨堂聽課」整整一節課，實地感受師生處境。
江怡臻表示，為了精準掌握噪音影響，她特別選擇距離捷運高架最近的班級，與學生一起上課。在短短45分鐘的課堂中，捷運試車列車來回經過十多次，干擾頻率極高。車還沒到，就先聽到尖銳的高頻聲；車子經過當下，更伴隨明顯的低頻噪音與震動。
江怡臻指出，噪音迫使老師必須調大麥克風音量才能壓過聲響，學生的專注力也頻頻被打斷，改善工程刻不容緩。而現行三峽國中周邊僅設有1公尺高的隔音牆，效果顯然不足。應比照鄰近的台北大學宿舍區規格，至少改建為3.8公尺單弧形或更高的隔音牆，透過加高牆面與弧形設計，有效阻絕噪音擴散，減少通車後對學生課堂的影響。
江怡臻提到，另針對三鶯線全線的噪音防制，市府應以土城頂埔、媽祖田、北大特區以及鶯歌等路段全面檢視強化尤其針對道路狹窄、轉彎處及噪音敏感區域，捷運局應在試車階段就積極研議對策。
江怡臻強調，目前各個量測點的數據正在蒐集中，捷運局不能只看數據是否合規，更必須考量居民與學校的實際感受。自己也將持續監督，確保三鶯線在帶來交通便利的同時，也能兼顧沿線居民的生活品質，打造真正宜居的捷運建設。
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 161
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 103
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 10
藍綠版圖有變化！命理師預言：4縣市恐變天
[NOWnews今日新聞]台東縣卑南鄉昨（24）日下午發生規模6.1地震，全台感受到明顯搖晃，接續至少4起有感地震。對此，命理師高輔進易表示，此番地震經演繹取卦，台東、屏東、台南和高雄等4縣市選情將有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 42
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
憲妃大戰最新民調！對上謝龍介驚人數字曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲、陳亭妃政見會交鋒也將在本週六晚間登場，今（25）日《匯流新聞》公布最新民調，結果顯示陳亭妃支持度42.7％領先林俊憲33％，此外陳亭妃以...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 110
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 312
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 95
張文日常消費靠網購 最常買「這2類開銷」曝光！帳戶餘額只剩39元
1219隨機攻擊案造成4死11傷，警方持續追查27歲凶嫌張文的犯案動機與資金來源，試圖釐清其從生活困頓走向極端暴力的過程。隨著金流與生活軌跡逐步曝光，張文長期封閉的生活樣態也逐漸被警方拼湊出來。太報 ・ 2 小時前 ・ 7
電燈泡變男主1／夏宇禾深夜電暈人夫 嘴對嘴大方接招
11月12日凌晨1點，夏宇禾走出台北市中山區招待所，一位白衣男也走出大門，看他走得有些搖搖晃晃、腳步已經不穩，明顯有些醉意。隨後，白衣男靠著牆壁，夏宇禾則在其身邊陪伴，幾乎是貼在白衣男身上，彼此間的距離近到沒有縫隙，看來相當曖昧，儘管周邊還有數名男女友人，但他...CTWANT ・ 1 天前 ・ 48
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 21
疑張文哥哥親筆信揭「求學、當兵被霸凌」 嘆：無法抗壓而踰矩
台北捷運、中山商圈19日發生隨機攻擊釀嚴重死傷，57歲男子余家昶因捨身阻暴不幸喪命，民眾紛紛獻花致意，其中發現似乎為嫌犯張文哥哥的親筆信，他在信中提到「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌」有些人無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事，引發眾人關注。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 87
禾浩辰求婚成功！交往兩年半娶回吳品潔
禾浩辰24日中午在社群曬出鑽戒照，寫下「SHE SAID YES」，獲得廣大網友的祝福。兩人因為電視劇《你有念大學嗎？》結緣，並於2023年8月大方承認戀情，感情一直相當穩定。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10