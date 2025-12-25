三鶯線試車噪音擾三峽國中 議員江怡臻力促隔音牆至少增高至3.8米 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】捷運三鶯線通車在即，頻繁試車卻帶來噪音與震動困擾，影響沿線學校安寧。新北市議員江怡臻本週再次前往三峽國中會勘，更親自進入鄰近高架段的7年級教室「隨堂聽課」整整一節課，實地感受師生處境。

江怡臻表示，為了精準掌握噪音影響，她特別選擇距離捷運高架最近的班級，與學生一起上課。在短短45分鐘的課堂中，捷運試車列車來回經過十多次，干擾頻率極高。車還沒到，就先聽到尖銳的高頻聲；車子經過當下，更伴隨明顯的低頻噪音與震動。

江怡臻表示，噪音迫使老師必須調大麥克風音量才能壓過聲響，學生的專注力也頻頻被打斷，改善工程刻不容緩。而現行三峽國中周邊僅設有1公尺高的隔音牆，效果顯然不足。應比照鄰近的台北大學宿舍區規格，至少改建為3.8公尺單弧形或更高的隔音牆，透過加高牆面與弧形設計，有效阻絕噪音擴散，減少通車後對學生課堂的影響。

另針對三鶯線全線的噪音防制，市府應以土城頂埔、媽祖田、北大特區以及鶯歌等路段全面檢視強化尤其針對道路狹窄、轉彎處及噪音敏感區域，捷運局應在試車階段就積極研議對策。

江怡臻強調，目前各個量測點的數據正在蒐集中，捷運局不能只看數據是否合規，更必須考量居民與學校的實際感受。自己也將持續監督，確保三鶯線在帶來交通便利的同時，也能兼顧沿線居民的生活品質，打造真正宜居的捷運建設。