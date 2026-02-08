三鶯線通車倒數！新北捷運招募99名跨域人才 月薪上看6.2萬

【記者曾佳俊／新北報導】隨著捷運三鶯線工程進度邁入完工通車倒數階段，新北市軌道路網即將再添重要里程碑。新北捷運公司為提前整備營運量能並持續提升服務品質，日前公布115年度第1次公開招考計畫，預計招募99名軌道專業人才，月薪最高可達新臺幣6萬2,000元，廣邀有志投入軌道產業的民眾加入新北捷運行列。

新北捷運公司表示，本次招募不侷限於傳統單一職能，特別導入「Metro Model」捷運職務轉型架構，因應智慧化與數位化營運趨勢，期望延攬具備跨域發展潛力與數位適應能力的人才，不論是轉職人士、在地青年或對軌道產業充滿熱忱的求職者，皆可透過完善培訓制度，逐步成為新世代捷運專業人員。

新北捷運公司指出，隨著數位監控、系統整合與智慧管理技術日益成熟，公司持續推動職務轉型，將科技應用融入日常維運。本次招考重點在於培養能結合傳統技術維修與數據輔助判讀能力的複合型人才，提升整體營運效率與行車安全。

本次招募職缺多元，包含新型態捷運職務Metro Model—系統控制專員、系統技術專員及車站維護專員，強調精準調度、雙重維修技能與車站維運整合能力。其中，負責整合行車監控與應變指揮、屬於營運核心的系統控制專員，通過考核後月薪可達6萬2,000元，展現公司對專業技術人才的高度重視。此外，亦同步招募輕軌司機員及票務維修人員等職務，提供多元穩定的就業選擇。

新北捷運公司強調，秉持「在地服務、跨域成長」的理念，除提供具競爭力的薪資待遇，也規劃系統化專業培訓與完整職涯發展藍圖，協助員工在數位轉型浪潮中培養多元職能，為新北軌道建設與永續營運奠定堅實基礎。

新北捷運公司提醒，本次公開招考一律採電子郵件通信報名，有意投入捷運產業、開拓跨域職涯的民眾，請於115年3月1日（星期日）24時前，將相關報名文件寄送至指定信箱。詳細招考簡章、報考資格及各類組薪資待遇，請至新北捷運公司官方網站查詢。

