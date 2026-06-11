三鶯線進入通車倒數 形象影片展現新北魅力

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《圖說》代言人雷嘉汭邀請大家通車後一起搭乘三鶯線。〈捷運局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北捷運三鶯線進入通車倒數，市府今（11）日於市府3樓逗點實驗室舉辦形象影片發布記者會，由市長侯友宜、捷運局長李政安及新北捷運公司董事長林祐賢共同出席，並公布以「三鶯捷奏」為主題之形象影片，邀請新生代演員雷嘉汭擔任代言人，透過六分鐘影像呈現沿線人文、產業與生活風貌，展現軌道建設帶動城市發展的新願景。

侯友宜表示，三鶯線已於6月7日完成履勘，待中央核發營運許可後即可通車，通車後預計可縮短三鶯地區往返台北約20分鐘通勤時間，提供更安全、舒適與便捷的綠色運輸服務。隨著環狀線、淡海線及安坑線陸續營運，新北捷運整體路網持續擴張，營運里程將突破100公里，邁向「七線齊發」軌道城市願景。

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《圖說》「三鶯捷奏」啟動展現三鶯線魅力，左一捷運局長李政安。〈捷運局提供〉

李政安指出，三鶯線不僅是交通建設，更是文化與產業串聯的重要軸線，未來將持續推動軌道建設，打造宜居宜業宜學的幸福新北。市府也將持續強化北北桃軌道路網整合，提升整體運輸效能。

《圖說》市長侯友宜表示，三鶯線通車後預計可縮短三鶯地區往返台北約20分鐘通勤時間。〈捷運局提供〉

形象影片以城市節奏為主軸，串聯頂埔、臺北大學、陶瓷老街及鶯歌車站等場景，呈現新舊融合、文化底蘊與青年創意。透過影像敘事，描繪捷運如何串聯生活、文化與產業，帶動區域再發展。

雷嘉汭表示，實地走訪三峽、鶯歌與土城後，深刻感受地方文化與城市活力，期待通車後民眾能更便利探索在地魅力，體驗三鶯生活圈的多元風貌。