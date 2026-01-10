三鶯線預計今年通車 議員要求增設全罩式隔音牆、留意轉乘板南線疏運

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運三鶯線預計今年通車，但列車行駛噪音問題讓三峽北大特區等沿線住戶感到不便，市議員林銘仁表示，呼籲市府建置全罩式隔音牆，市府目前作法讓民眾無法接受，若完成建置，民眾也知道市府已盡力解決。市議員石一佑要求留意捷運板南線、三鶯線轉乘運能。捷運工程局長李政安指出，全線全罩式經費約要43億元，通車前會要求廠商履行契約責任，讓音量降到低於法令5分貝，板南線明年會增一列車疏運。

林銘仁指出，他知道捷運局有評估建置全罩式隔音牆，欲了解評估結果如何？他說，市府已研究好幾個月沒有成果，民眾感受上，市府既無法做到讓居民接受，如果完成建置全罩式隔音牆、減噪工作，或考量在人口密集區建置全罩式隔音牆，民眾起碼知道市府已經盡力處理，「大家沒話說嘛」。

李政安說，減噪其實還包括鋼輪真圓度等因素，車輪陸續研磨完成後，大家感受上聲音已小很多；捷運局目前策略方向為通車前要求廠商履行契約責任，噪音降到低於法令5分貝，一定是法令、契約先要求達到，居民感受問題市府會持續檢討。

此外，三鶯線與捷運板南線頂埔站將可共構轉乘，市議員石一佑說，日前板南線針對尖峰時段龐大旅客疏運需求調整、增加班次疏運，也拆除部分車廂座位，三鶯線通車後預料增加搭乘人次，雙北捷運如何因應？另外，泰板輕軌若這次中央審議未過，盼市府考量納入社後支線。

李政安回應，已與台北大眾捷運公司討論，2027年將增加一列2000人的列車，投入後料可疏運三鶯線乘客，頂埔站應無問題；泰板輕軌盼交通部委員會儘速通過後送至行政院，納支線部分會再行檢討。

