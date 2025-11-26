三麗鷗迪士尼水晶球福袋全家開賣！聖誕樹置物盒升級白雪款必追
文／景點+ Rhoda整理報導
全家聖誕季於11月26日起正式登場！今年推出多款超萌聖誕水晶球、人氣IP福袋、升級版聖誕樹置物盒、聖誕花圈及香氛禮盒等選物，其中包括迪士尼、帕恰狗、雙星仙子等多款水晶球粉絲們必追！
全家聖誕季登場！超萌水晶球、人氣IP福袋、爆紅聖誕樹置物盒與聖誕花圈別針必追！（圖／全家，以下同）
全家今年集結帕恰狗、101忠狗、瑪麗貓、雙星仙子、褲褲兔等超人氣角色，推出多款節慶限定水晶球！
消費者只要購買端架指定商品（不含酒類與贈品）或指定巧克力、零食、餅乾、糖果任兩件，即可加價149元帶回經典款水晶球（褲褲兔／101忠狗／雙星仙子），或以299元入手絨毛套水晶球（帕恰狗／瑪麗貓）。無論作為桌上療癒小物或節慶裝飾都十分吸睛，是今年最受矚目的交換禮物首選。
同時也攜手各大品牌推出限定滿額贈，包括購買明治指定商品任5件即可免費獲得經典款水晶球一個；購買好時Hershey’s指定商品任4件可獲得聖誕水晶球（兩款隨機提供），購買指定可口可樂商品任兩件加199元，也能把限定造型水晶球帶回家。
購買金莎系列指定商品任5件即免費贈「金莎馬克杯匙組」一個，購買健達系列指定商品滿149元即贈「健達蛋型陶瓷盤」一個，為節慶增添更多收藏樂趣。
各大品牌同步推出限定滿額贈。
全家今年推出兩款最受年輕族群喜愛的節慶福袋，且價格落在交換禮物熱門價格帶，一張500元鈔票有找，包括趣味度滿分的「褲褲兔福袋」與人氣角色集結的「迪士尼款福袋」，以多件實用與高顏值小物打造超值組合，成為交換禮物與自用收藏的多用途之選。
「褲褲兔福袋」以柔軟絨毛手提包為主角，溫柔觸感搭配立體蝴蝶結與小褲褲造型展現角色魅力，內含充棉便利貼、絨毛原子筆與餅乾造型磁鐵皆以療癒設計擄獲粉絲心，而迷你編織袋則兼具掛飾與零錢包功能，讓整組福袋可愛又實用，售價499元。
「迪士尼款福袋」則以開窗肩背包作為主視覺亮點，可愛貓狗圖案搭配透明夾層設計，讓粉絲能隨時展示心愛娃娃；同時搭配充棉便利貼、絨毛原子筆、餅乾造型磁鐵與迷你編織袋等實用小物，輕鬆滿足日常收納與可愛收藏需求，是今年聖誕檔期最不容錯過的限定選擇，售價499元。
延續去年掀起話題的經典綠色聖誕樹置物盒，全家今年推出純白雪景升級款「聖誕樹置物盒」。
以初雪覆落的銀白意象為靈感，透過全新純白細緻質感呈現，打造出更具收藏魅力的冬季限定款；不僅保留實用的置物與收納功能，也能作為居家與辦公空間的節慶擺飾，售價299元，預期將成為今年交換禮物圈最受矚目的亮點單品。
純白雪景版「聖誕樹置物盒」299元、聖誕花圈249元。
除了充滿雪景意象的聖誕樹置物盒，同步推出療癒滿分的「聖誕花圈」售價249元，兩款皆可自由搭配「Care Bears™聖誕別針」，將小熊們一個一個別上去，創造屬於自己的聖誕風景，讓年末時光更有儀式感與收藏價值，一共6款，其中為1款聖誕款，每款79元，購買「聖誕樹置物盒/聖誕花圈」任一件可以65元加購Care Bears™別針一款，別在聖誕樹、聖誕花圈或隨身包包上，可愛又實用。
此外，更同步推出「Care Bears™冬日暖心時光」聯名活動，自11月26日起至2026年1月6日於全台店舖溫暖登場！
活動期間凡購買20元以上指定飲料、沖調飲品、杯湯或Let’s Café現調大杯飲品，即享限定加價購優惠，將Care Bears™的療癒魅力帶入日常。
只要滿兩件指定品加價59元換購植絨公仔吊飾（共五款，隨機出貨），柔軟植絨質感搭配Care Bears™經典肚皮徽章，是隨身收藏最可愛的冬日陪伴；也可加價89元換購絨毛飲料提袋（三款，隨機出貨），以柔軟觸感與繽紛色系為冬日外帶飲品增添溫暖儀式感。
全家同步聖誕檔期推出全通路獨家無酒精紅葡萄風味飲，11月26日起正式上市。包括澳洲藍河西拉子紅葡萄風味飲、Suntana太陽神梅洛葡萄酒脫醇飲等品項，每瓶售價599元，至2026年1月6日前享單件9折、任2件8折，讓節慶聚會在不醉的狀態下，也能保持儀式感，舉杯無負擔，乾杯更盡興。
聖誕跨年送禮旺季，全家行動購同步推出年度禮物季活動，單筆消費滿 1,225 元即贈 200 元折價券（50% 折抵），並同步開設專屬活動頁面，以399元以下、400–699 元、700–999元及 1,000元以上四大價格帶精選推薦商品，從3C家電、美妝保健、生活居家、文創玩具到精品飾品一應俱全。
包括【祥和蔬食】Stala多酚紅葡萄飲、Bunni Konbiny 20吋行李箱、DinDong夜市吊飾盲盒、Munichi溫控離子夾、FreshO2 酷洛米洗刷皂、Norns迪士尼冰霸杯與Wiggle保溫瓶等多款高人氣選品皆同步登場。
Hello Kitty史努比歐拉夫45款人氣IP福袋開賣！399元起入手加碼抽保時捷
