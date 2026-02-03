「三麗鷗零錢包」只送不賣！大耳狗、酷洛米共５款，好評回歸吸管杯也要收

藏壽司與三麗鷗家族聯名最後一波！藏壽司即日起宣布1/26起將推出全新滿額贈活動，限量送出大耳狗、美樂蒂、人魚漢頓等５款毛絨零錢包，同時，先前一開賣就被搶到秒殺的不鏽鋼手提吸管杯，也因為藏友敲碗聲太狂，確定同樣從1/26起加碼推出第２波限量販售，想補齊收藏的粉絲真的要把握最後機會！

藏壽司ｘ三麗鷗推５款零錢包

藏壽司聯名三麗鷗的最終回的主角是５款超可愛「毛絨零錢包」！整體以人氣角色為設計主軸，蓬鬆柔軟的毛絨材質摸起來超舒服，搭配細緻造型巧思，視覺上也很討喜，更犯規的是，零錢包上還加入日式面具元素，並把角色身邊的好夥伴一起融入細節，像是大耳狗喜拿最心愛的小熊玩偶、美樂蒂身旁的好朋友小老鼠弗蘭多，以及人魚漢頓的最佳搭檔章魚小百合，收藏價值直接加倍。

▲藏壽司ｘ三麗鷗家族最終回推出全台滿額贈毛絨零錢包，此次以三麗鷗家族人氣角色為設計主軸，蓬鬆柔軟的毛絨材質搭配細緻造型巧思，不僅手感舒適，視覺也相當討喜。（圖片來源：藏壽司）

滿1200元免費送

而且這款毛絨零錢包不只可愛也很實用，除了收納零錢，放耳機、鑰匙或隨身小物也很剛好，不論掛在包包上當裝飾，或隨身帶著走都可以，活動期間只要到全台藏壽司門市，當日消費滿1,200元並完成指定任務，就能獲得隨機款毛絨零錢包１個，全台５款合計限量20000個，送完就真的只能跟它說再見了！

▲當日消費滿1,200元，並完成指定任務，即可獲得隨機款毛絨零錢包１個，全台５款共限量20000個。（圖片來源：藏壽司）

三麗鷗吸管杯好評加碼

至於讓藏友一路敲碗敲到回歸的「三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯」，首波販售開局就迅速完售，藏壽司這回直接好評加碼，從1/26起推出第２波限量販售，想入手的粉絲可以把握這次補貨機會，單筆消費滿800元，就能以699元加購不鏽鋼手提吸管杯１個，數量有限、售完即止，錯過首波的藏友這次真的不要再猶豫了！

▲三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯自推出以來便掀起藏友搶購熱潮，首波販售即迅速完售，人氣居高不下，1/26推出第２波限量販售。（圖片來源：藏壽司）

同場加映：壽司郎聯名魔物獵人

全台壽司郎推出「魔物獵人 荒野」限定餐點啦！此次聯名菜單以「封面魔物」與「獵人補給」為靈感設計，即日起起首推「灼熱鎖刃龍翼甲」「MHWilds帶骨香腸」「MHWilds增益食物」３款以炙烤香氣與高蛋白補給為特色，每份皆隨機附贈印有魔物圖案的限量插卡。2/6起另推出「盲袋藥水飲料組」，以熱飲、冷飲、元氣飲料３款能量飲料瓶設計。

▲壽司郎將於即日起跨界聯名「魔物獵人 荒野」，推出的限定餐點、限量周邊、滿額贈。（圖片來源：壽司郎）

▲３款聯名餐點皆隨機附贈限量插卡，堪稱收藏家的狩獵戰利品。（圖片來源：壽司郎）

▲2/6起推出「盲袋藥水飲料組」３款，以遊戲中熟悉的圖示還原，補足獵人出發前的體力值。（圖片來源：壽司郎）

另外，凡於壽司郎消費滿額500元，即可以200元加購「行獵便當袋」；「獵盤２入組」加購價250元，售完即絕版。滿額贈則是從1/23起，單筆消費滿600元即可獲得「魔物剪影便利貼」１份。2/9起，單筆消費滿1,000元即可獲得「開運狩獵籤」１張，款式共10款，分為小吉、中吉、大吉、大狩運及特上幸運，皆隨機贈送，若抽中「特上幸運」者，可立即兌換500元折價券１張，數量有限送完為止！

▲滿額贈則是從1/23起，包含「魔物剪影便利貼」（上）、「開運狩獵籤」（下），若抽中「特上幸運」者，可立即兌換500元折價券１張。（圖片來源：壽司郎）

壽司郎

時間：週一至日11：00～22：00（依各門市時間而定）

