三黨均未提反對意見 新壽北士科「分手費」議會大會通過了

新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川也進入議會向各黨團議員說明相關內容，最後藍綠白三黨議員皆未提出反對意見，也讓該提案順利通過。

台北市議會大會12日審查市府提出有關與新壽解約「分手費」動域平均地權基金的報告案，審查前藍綠議員都發表意見。其中民進黨議會黨團總召陳慈慧也代表黨團發表意見，她表示，民進黨團希望國民黨及民眾黨團能夠共同支持新壽解約，讓輝達能落腳台北市，請大家「支持輝達、盡速簽約」，接著議場內的民進黨議員們也一起高呼口號。

國民黨議員游淑慧則表示，非常謝謝民進黨團議員們願意支持蔣市府，爭取輝達落地台北，這個案子通過議會備查應無任何疑義，雖然部分議員都對新壽送來的帳單有些匪夷所思，但仍應以大局為重，藍綠白為了輝達落地而排除萬難，支持市府所有的行政流程。

游淑慧也透露，新壽提出的項目中，北市府後續砍了4000多萬，就她了解後居然是連未來還沒有付出的帳單，都送給北市府，這實在是需要好好把關。

李四川於報告階段說明，最終拍板的「分手費」44.34億元，其中繳給北市府的權利金、租金，以及繳給中央的稅款，總共34.5億元，另外9.85億的部分則是新壽提出的成本。李四川說，總金額敲定後，除了成本的9.85意外，包含已經繳交給中央的稅金總共14.41億，已經告知輝達，他們也願意概括承受。

李四川也預估，由於輝達需要將T17、18兩塊土地合併，再加上14.41億的新壽成本，目前初估輝達的權利金不會超過125億。會後李四川也透露，據了解輝達總公司的不動產部門副總裁下周會來拜訪台北市政府、拜訪市長，因此後續相關問題，都會詢問對方籌畫的情況如何。

