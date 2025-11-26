三黨惡鬥、台灣空轉能解？ 前扁辦主任解析「藍綠白合作機會」

賴清德總統上任一年半來，台灣政局紛亂，朝野互槓至今未休。前扁辦主任陳淞山分析直言，少數執政下的施政受限、中間選民快速流失、年輕族群的不滿累積，都讓民進黨處境更加艱難。

賴政府以朝小野大之勢上台，卻不願向藍白在野陣營讓步，甚至期待以大罷免翻盤，結果反倒受重挫，導致許多政策無法依其構想推進；但執政黨此一做法看不出有任何改變，立法院淪為表決場地，朝野相互指責。除此，國際情勢變化快速，兩岸關係空前險峻、更加戰爭危機，賴政府不僅無法團結國人，反而讓國內更加分裂。

陳淞山25日分析台灣目前困境，表示僵局不是單一政黨造成，而是三大黨多年惡鬥下的深層後果。從選舉利益計算，到對美、中路線的分化，再到更根本的國家認同與意識型態對立，都使台灣長期陷入「非我族類」、「非友即敵」的政治氛圍。中道力量逐漸沉寂甚至消失，使民主政治的健康發展面臨侵蝕，若情勢繼續惡化，恐讓台灣滑向兩極對抗的危險境地。此為他投書《Newtalk新聞》表達看法。

在這種情況下，陳淞山認為，台灣政局勢必走向某種程度的政治重組。藍白合、藍綠合或綠白合，儘管都帶有權謀色彩，卻可能是突破少數執政困境的必要調整。三黨領袖若願意拋下成見，尋求新的制度性合作模式，人民才有可能在更正常化的政治運作中做出選擇。

他指出，「藍白合」的癥結不在於形式，而在於國民黨是否願意在宜蘭、嘉義市、新竹市等地做出讓步，換取新北市選戰合作。如果眼光放在2028總統大選，這類交換是否值得，才是真正的政治考量。至於「藍綠合」，短期內因地方選舉強碰幾乎不可能，但若未來遭遇外部重大危機，合作可能性仍不能完全排除。

「綠白合」則更複雜，核心問題就在賴清德與柯文哲之間的情感與信任裂痕。柯文哲因司法纏身、遭羈押一年多，對民進黨不滿甚深；賴清德在個性與風格上也被認為不容易跨越這道障礙。然而，若從政治現實來看，柯文哲為了脫離官司、為民眾黨八位立委找出路，仍可能選擇務實合作，最終取決於賴清德對合作的態度、以及雙方能否找到適合的溝通方式。

陳淞山強調，大罷免挫敗後，民進黨應已意識到「抗中保台」不再是萬靈丹，而倚賴美國的路線在川普回鍋後也面臨「疑美論」挑戰。少數執政下的施政受限、中間選民快速流失、年輕族群的不滿累積，都讓民進黨處境更加艱難。賴清德是否能洞察民心變化、重新調整政治布局，尤其是否在綠白合作上做出判斷，將成為影響台灣政局走向的關鍵抉擇。

