三一東林亞洲總部啟用 秀無價「藝術品等級」骨董車三箭拚成長

三一東林亞洲總部16日成立，董事長陳睿謙（中）也宣布以「AI洗車園區」、「海外不動產」及「AI照明系統」為三大成長動力，全力優化營收結構。（圖／陳柔瑜攝）

三一東林16日於台北市內湖區啟動全新亞洲總部，秀出價值數億的『1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼』外， 董事長陳睿謙更宣布，公司已於2025年第三季正式實現轉虧為盈，營運全面走出谷底。展望2026年，三一東林將以「AI洗車園區」、「海外不動產」及「AI照明系統」為三大成長動力，全力優化營收結構。

三一東林於現場展示由BRABUS六星級古董車部門（Classic）歷時3年修復的 1955年 300SL 歐翼。該車甫於去年底成功售出，成交價格不僅刷新全亞洲最貴汽車紀錄，價值高達數億，更彰顯三一東林在頂級車市場的國際整合與維修實力。

董事長陳睿謙透露，目前正積極為台灣頂級收藏家爭取全球僅存3輛的「Mercedes-Benz 300SL 敞篷版」配額。隨其引進，預計將再次引爆高端收藏市場話題，為公司帶來強勁獲利動能。

三一東林也宣布，隨著2025年 Q3轉虧為盈，2026年計畫透過多角化經營，將頂級客群的「黏著度」轉化為「變現力」，成長三件包括AI洗車園區、海外部動產和AI照明系統。

三一東林表示，AI 洗車園區（瞄準全台高達731元的汽車美容產值，三一東林代理德國WashTec AI全自動系統，首創3～6分鐘極速洗車，解決傳統機洗傷車漆痛點。計畫於2026年Q1啟動，目標全台建置50個結合餐飲與品牌體驗的複合式旗艦園區，創造高坪效紅利。

此外，海外不動產攜手阿布達比 Reportage Properties 推出「BRABUS ISLAND」專案。該項目結合品牌精神與高端住宅，單價介於新台幣3,200萬至4億元間，標誌著三一東林正式進入國際資產布局領域。

AI 照明系統則深耕核心燈具技術，推出全球首創結合ChatGPT應用系統的「HEP+」智慧照明解決方案。該技術預計於今年3月在法蘭克福建築照明展亮相，展現AI科技與硬體整合的競爭優勢。

隨亞洲總部啟用，三一東林2025年第三季的獲利表現已驗證轉型策略成功。法人分析，三一東林成功將「頂級服務DNA」移植至大眾洗車市場與AI科技產業，建立起難以模仿的護城河。

