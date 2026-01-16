三一東林亞洲總部啟用 70歲古董車「天菜」現身！

今（16）日三一東林亞洲總部對外揭幕，古董車雲集吸引了不少車迷的欽羨目光。

今（16）日一早，位在內湖的三一東林亞洲總部對外揭幕，古董車雲集吸引了不少車迷的欽羨目光。身穿一襲復古衣的三一東林董事長陳睿謙也現身並宣布，將啟動AI洗車園區、海外不動產、AI照明系統三大成長引擎，驅動2026年持續成長，本業上也希望能轉虧為盈。

三一東林亞洲總部正式啟用，自然得有招牌古董車坐鎮，陳睿謙也沒藏著，在三一東林總部2樓就放了一台古董車迷眼中的「天菜」，正是由自家BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成的經典「1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼」，成交價格更創下全亞洲最貴汽車紀錄。

因簽有保密協議，三一東林未明說該輛「1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼」最後成交價格多少錢，但從先前有一台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的300SL「合金版」廢車，於2024年10月蘇富比拍賣就拍出了935萬美金（折合新台幣約3億元）的天價，便可知其市場行情不凡。

交車當天，陳睿謙也親自駕車到買家指定地點，開在台北東區路上非常顯眼，也引來不少車迷的欽羨目光。

展望未來發展，三一東林拿出三大策略，首先是瞄準2025年台灣汽車美容市場，代理德國WashTec最新AI全自動系統，規劃啟動「AI洗車園區」計畫，2026年目標是全台設置50個AI洗車園區。

其次則是，攜手阿布達比指標性地產開發商Reportage Properties LLC共同推動「BRABUS ISLAND」專案。

最後，則是看好高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統-『HEP+』能有所發揮。

