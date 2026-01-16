三一東林全新亞洲總部今啟用 未來深耕三大成長引擎

【記者許麗珍／台北報導】高端汽車客製化與光電科技大廠三一東林（3609）今於台北正式啟用全新亞洲總部，董事長陳睿謙宣布，歷經多年體質調整與策略轉型已在2025年第三季開花結果，單季財報正式轉虧為盈，營運走出谷底；展望未來，將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，法人看好其業務結構優化，未來營運成長力道可期。

三一東林今於台北正式啟用全新亞洲總部，並對外揭示2026年營運藍圖。

陳睿謙表示，公司去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成、全球高度受矚目的經典「1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼」，成交價格不僅創下全亞洲最貴汽車紀錄，也再度凸顯三一東林於頂級客製化汽車市場的國際整合能力。

據了解，2024年10月一台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的300SL「合金版」廢車，在蘇富比拍賣拍出了935萬美金天價，折合約新台幣3億元。陳睿謙透露，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的3輛 「Mercedes-Benz 300SL 敞篷」配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題，並持續挹注營運動能。

瞄準2025年台灣汽車美容市場731億元產值，三一東林宣布將於2026年第一季啟動「AI 洗車園區」計畫。代理德國WashTec最新AI全自動系統，瞄準消費者對效率、環保與高品質服務的需求，利用AI系統將洗車程縮短至3至6分鐘，不僅精準控管水電與洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。

不同於傳統業者，三一東林「AI 洗車園區」將結合高端汽車美容、品牌體驗與餐飲服務，打造複合式旗艦園區，三一東林強調，要將經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此建立難以模仿的差異化護城河，透過高坪效與人流紅利，2026年目標全台50個AI洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。

海外布局方面，三一東林透過BRABUS引薦，攜手阿布達比指標性地產開發商Reportage Properties LLC共同推動「BRABUS ISLAND」專案，將頂級汽車品牌精神、高端生活風格與國際不動產開發實力深度結合，被市場視為極具指標性的跨界旗艦案例，成交價介於每戶新台幣3200萬至4億之間。

三一東林強調，該案並非單一專案，而是長期策略合作的起點，未來合作範疇將延伸至高端生活風格、品牌體驗、國際資產布局與跨產業整合，逐步擴大全球高端市場的影響力。

除了新事業外，三一東林也持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統-「HEP+」，相關成果預計將於今年3月全球最大的法蘭克福建築照明展亮相。

展望未來，三一東林表示，隨著亞洲總部正式啟用、BRABUS高端客製化業務持續放大，加上 AI產品服務與海外資產布局陸續發酵，三一東林營運結構與獲利體質可望持續優化，轉型成果逐步轉化為具體成長動能，自第二季起營收可望陸續明顯挹注，該公司後市表現備受市場期待。

