三一東林啟用亞洲總部

▲三一東林董事長陳睿謙（中）宣布公司將啟動三大成長引擎。

高端汽車客製化與光電科技大廠三一東林（3609）正式啟用全新亞洲總部，同步揭示2026年營運藍圖。董事長陳睿謙宣布，公司歷經多年的體質調整與策略轉型已在2025年第三季開花結果，單季財報正式轉虧為盈，宣告營運走出谷底。展望未來，三一東林將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，法人看好其業務結構優化，未來營運成長力道可期。

陳睿謙表示，公司去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成、全球高度受矚目的經典『1955年Mercedes-Benz300SL歐翼』，成交價格不僅創下全亞洲最貴汽車紀錄，也再度凸顯三一東林於頂級客製化汽車市場的國際整合能力。據悉，2024年10月一台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的300SL『合金版』廢車，在蘇富比拍賣拍出了935萬美金（約新台幣3億元）的天價。目前公司正積極為台灣收藏家爭取最後僅存的3輛『Mercedes-Benz300SL敞篷』配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題，並持續挹注營運動能。

瞄準2025年台灣汽車美容市場731億元產值，三一東林宣布將於第一季啟動「AI洗車園區」計畫。代理德國WashTec最新AI全自動系統，利用AI系統將洗車程縮短至3～6分鐘，不僅精準控管水電與洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。

三一東林「AI洗車園區」結合高端汽車美容、品牌體驗與餐飲服務，打造複合式旗艦園區。公司強調，要將把經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此建立難以模仿的差異化護城河，透過高坪效與人流紅利，2026年目標全台50個AI洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。