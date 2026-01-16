三一東林轉骨有成 三箭拚成長
【記者柯安聰台北報導】三一東林（3609）16日於台北正式啟用全新亞洲總部，並對外揭示2026年營運藍圖。董事長陳睿謙宣布，公司歷經多年的體質調整與策略轉型已在2025年第3季開花結果，單季財報正式轉虧為盈，宣告營運走出谷底。展望未來，三一東林將啟動「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，透過多角化佈局深化高資產客戶黏著度，法人看好其業務結構優化，未來營運成長力道可期。
陳睿謙表示，公司去年底成功銷售由BRABUS六星級古董車翻新部門歷時3年完成、全球高度受矚目的經典『1955年Mercedes-Benz 300SL歐翼』，成交價格不僅創下全亞洲最貴汽車紀錄，也再度凸顯三一東林於頂級客製化汽車市場的國際整合能力。據悉，2024年10月1台在廢車場放了幾十年、生鏽不堪的300SL『合金版』廢車，在蘇富比拍賣拍出了935萬美元（約新台幣3億元）的天價。
陳睿謙進一步透露，目前正積極為台灣重量級收藏家爭取最後僅存的3輛 『Mercedes-Benz 300SL 敞篷』配額，未來若成功引進，勢將再掀高端收藏市場話題，並持續挹注營運動能。
圖：三一東林董事長陳睿謙（中）宣布公司將啟動三大成長引擎
瞄準2025年台灣汽車美容市場731億元產值，三一東林宣布將於2026年第1季啟動「AI洗車園區」計畫。代理德國WashTec最新AI全自動系統，瞄準消費者對效率、環保與高品質服務的需求，利用AI系統將洗車程縮短至3～6分鐘，不僅精準控管水電與洗劑用量，更解決傳統機洗易傷車漆的痛點。
不同於傳統業者，三一東林「AI洗車園區」將結合高端汽車美容、品牌體驗與餐飲服務，打造複合式旗艦園區。公司強調，要將把經營頂級客製化汽車的細膩服務與設計能力，移植至大眾洗車市場，藉此建立難以模仿的差異化護城河，透過高坪效與人流紅利，2026年目標全台50個AI洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。
在海外布局方面，三一東林透過BRABUS引薦，攜手阿布達比指標性地產開發商Reportage Properties LLC共同推動「BRABUS ISLAND」專案，將頂級汽車品牌精神、高端生活風格與國際不動產開發實力深度結合，被市場視為極具指標性的跨界旗艦案例，成交價介於每戶新台幣3200萬~4億元之間。公司強調，該案並非單一專案，而是長期策略合作的起點，未來合作範疇將延伸至高端生活風格、品牌體驗、國際資產布局與跨產業整合，逐步擴大全球高端市場的影響力。
除新事業外，三一東林亦持續深耕核心技術「光」，從高品質燈具與驅動器製造，延伸至結合感測、控制與全球率先推出的ChatGPT完整AI應用系統-『HEP+』，相關成果預計將於今年3月全球最大的法蘭克福建築照明展亮相。
展望未來，隨亞洲總部正式啟用、BRABUS高端客製化業務持續放大，加上 AI產品服務與海外資產布局陸續發酵，三一東林營運結構與獲利體質可望持續優化，轉型成果逐步轉化為具體成長動能，自第2季起營收可望陸續明顯挹注，該公司後市表現備受市場期待。（自立電子報2026/1/16）
