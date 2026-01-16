三一東林轉骨！AI洗車、海外不動產和AI燈具三箭齊發 今年續拚獲利

三一東林董事長陳睿謙．陳俐妏攝



移動居住科技廠三一東林轉骨！三一東林今天正式啟動全新亞洲總部，對外接式2026年營運藍圖，三一東林董事長陳睿謙表示，去年第三季財報轉盈，營運走出低谷，展望未來，三一東林將以「AI洗車園區」、「海外不動產」、「AI照明系統」三大成長引擎，多角化布局高資產客戶黏著度今年也將以AI燈具參展法蘭克福國際燈光照明暨建築物自動化展。保證「今年營運非常精彩」！

三一東林營運長林華車表示，今年樂觀看到一台洗車機就可貢獻50~100萬營收，海外不動產布局會切入與阿布達比地產開發商在日本，台灣和中國獨家銷售，LED擴大應用至終端，三成長動能陸續發酵，今年度也樂觀看待持續獲利。

三一東林過去為電光源驅動元件製造廠，主要生產電子式安定器、LED 驅動等產品，透過自有品牌「HEP」銷售。因為在德國長期經營，公司多角化轉型與多家德國廠商合作，目前BRABUS、9FF、HOF、NOVITEC、ABT、Morgan等國際頂級汽車品牌在台獨家總經銷，台北與台中銷售據點皆維持穩定成長，整體營運動能明顯轉強。

瞄準2025年台灣汽車美容市場731億元產值，三一東林今年首季將啟動「AI洗車園區」計畫，代理德國WashTec最新AI全自動化系統，今年目標將布局全台50個洗車園區，可望為營收帶來雙位數成長。

海外布局方面，攜手阿布達比地產開發商Reportage Properties LLC共同推動，BRABUS

ISLAND專案，將頂級汽車品牌，高端生活風格，與國際不動產開發實力深度結合，成交價介於每戶台幣3200萬元～4億元間。未來合作範疇將延伸至高端生活風格，品牌體驗和國際資產佈局與跨產業整合。

除新事業外，三一東林也持續回防核心技術高品質燈具與驅動器製造，延伸至感測，控制與全球率先推出C

ht GPT完整AI，相關成果預計將於今年參展法蘭克福照明展。

