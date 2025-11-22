三 試／唐勝一
唐勝一
臨近中飯，秋香領來保姆仇嫂，指了指臥病在床的婆婆：“往後就勞你照顧她的起居。”仇嫂點頭應著：“放心，我會盡心。”
仇嫂剛系上圍裙要進廚房，卻被秋香叫住：“你先陪婆婆熟悉下，這頓飯我來做。”
飯後，秋香夫婦匆匆上班，仇嫂收拾廚房時發現灶台上的600元紅包，撿拾起來放進秋香臥室床頭櫃上，且用充電器壓好。待秋香一回家，她便趕忙告知：“老闆娘，你落個紅包，我放在你臥室裏。”
第三天，秋香趁仇嫂做飯之機，悄悄往婆婆被腳頭灑了涼水。當秋香上桌吃飯時，卻見仇嫂不聲不響地已給婆婆換上了幹被子，還抱著那床濕被去晾曬, 順便問一聲：“老闆娘，樓下的院坪裏可以晾曬吧？”
秋香還是不放心, 有一天突然問仇嫂:“你多久給婆婆擦一次身子？”仇嫂回答說:“一天一兩次，保准乾淨無異味。”秋香又悄悄往婆婆的肚皮抹了紅印油，夜裏查看時，紅印消失得無蹤影。
幾番測試考驗，仇嫂才漸漸融入了秋香的家庭。但仇嫂不傻, 早已看穿這些測試考驗。她心想：你不放心我嘛，我還不放心你呢？
一晚深夜，仇嫂突然腹痛呻吟。秋香驚醒後，立刻推醒丈夫：“快，仇嫂該是生病了，快開車送去縣醫院治療。”
坐進車裏，仇嫂懸著的心兒放下了, 暗下決心, 我一定把保姆工作做得更好。
