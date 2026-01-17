上下全開洞！41歲白家綺「渾圓半球現形」險掉出 超高衩腿根辣爆

記者蔡維歆／台北報導

白家綺（左）、蘇晏霈秀性感身材。（圖／民視提供）

第一段百人大開場由陳美鳳帶領下，與白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐擔任主持人，「百人大開場」白家綺+蘇晏霈帶領吳東諺、吳政澔、羅子惟、宜芳、顏偉晉、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、王茉聿、曹滿、熱舞「魅力四射瘋馬秀」，蘇晏霈笑說：「我有耍性感障礙，一年一度來突破自己逗樂大家，希望大家不要介意。」

白家綺跟吳東諺放閃。（圖／民視提供）

努力擺出很多性感舞蹈的她，自稱一年比一年進步，總有一天朝向性感的一天；舞蹈一把罩的白家綺首先提到「瘋馬秀」一直是討論度很高又受歡迎的舞蹈，很高興能跟蘇晏霈各自領軍合跳，每一次跟這麼多藝人一年一度相聚，很像是同學會，也幫同公司演員發聲說：「我們都不是舞蹈專業，很多後輩演員認真練習，到後面都變成我的小老師，獻上我們滿滿誠意」，

受訪時白家綺也興奮提到跟老公吳東諺一起合體演出，沒想到話鋒一轉吳東諺甜蜜發言說：「我從來沒把妳當老師看待」，白家綺瞬間羞紅臉回應：「你明明就喜歡我是你老師」，曬恩愛瞬間閃瞎眾人，讓《民視第一發發發》全場發出驚呼；吳東諺提到因為這一次白家綺忙拍攝還有主持，大部份都是他到場先走位、學舞，到家我教她，一臉寵溺老婆的吳東諺笑說：「教到我差點脾氣來了，舞蹈中我有點像男僕，沒想到我從家裡到舞台我都同一個角色」，讓全場笑翻。

