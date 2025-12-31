上下樓梯膝蓋發軟？別再怪年紀！醫揭退化兇手是「肌少症」：每天5分鐘快走＋靠牆蹲，腿力真的會回來
很多人到了一定年紀，開始會出現這樣的情況：「最近上下樓梯越來越吃力，蹲下去膝蓋就痠痛、卡卡的，站起來還要撐一下...」但說實在的，這種情況不見得只是「年紀到了」，很可能是肌肉悄悄開始流失。
這不只是X光上的變化，而是我們在生活中其實可以早早感覺到的。「椅子坐久要撐著才能站起來」、「從樓梯上走下來膝蓋軟軟的」、「明明沒變胖，怎麼腿看起來越來越細」，這些都是肌少症的前哨燈……
膝蓋卡卡、痛痛的，站不起來
很多人到了一定年紀，開始會出現這樣的情況：「最近上下樓梯越來越吃力，蹲下去膝蓋就痠痛、卡卡的，站起來還要撐一下...」但說實在的，這種情況不見得只是「年紀到了」，很可能是肌肉悄悄開始流失。
2025 年發表在《Journal of Orthopaedic Surgery and Research》的一項國際研究，分析了超過一萬三千多位膝關節退化患者的資料，提出一個我們過去很少注意的重點：有四分之一的膝關節退化患者，其實同時也有肌少症。
換句話說，不是膝蓋單方面在退化，而是肌肉沒了、力量撐不住，才讓膝蓋變得越來越辛苦。
肌少症和關節退化是連動的
這個研究把膝蓋退化程度分成四級，結果發現，越嚴重的退化，肌少症比例就越高。最嚴重那級（Kellgren-Lawrence 第四級）患者，有高達 26% 同時有肌少症。
這讓我很有感，因為這不只是X光上的變化，而是我們在生活中其實可以早早感覺到的。「椅子坐久要撐著才能站起來」、「從樓梯上走下來膝蓋軟軟的」、「明明沒變胖，怎麼腿看起來越來越細」，這些都是肌少症的前哨燈。
它不是一下就發作的，而是每天一點一滴慢慢發生。如果我們夠敏銳，其實早就聽到身體在說話。
女性、亞洲人、骨鬆與糖尿病患者更要當心
這篇研究也指出，女性發生肌少症的比例比男性高，亞洲人也比歐美人高，尤其是有骨質疏鬆、糖尿病的人更明顯。
很多患者聽到會問：「啊我也有骨鬆，是不是更危險？」說真的，還真的比較需要提早注意。因為骨頭跟肌肉本來就是一起協作的，當骨質不好時，肌肉也容易一起出問題。糖尿病則會讓肌肉的修復變差，力量流失得更快。這些族群要更早起步，不要等到「站不起來」才開始處理。
身體會給我們提示，關鍵是您有沒有停下來聽。那怎麼知道自己是不是也在慢慢走進這條路？我教大家幾個在家就可以觀察的小方法：
● 站起來的時候需要撐一下才能起來
● 走樓梯會覺得大腿沒力、膝蓋想發軟
● 走個五分鐘就覺得腿痠、腳拖地
● 原本穿得剛好的褲子現在腿部鬆鬆的
● 坐著久一點站起來腳發抖
這些都不只是體力差，而是肌肉量真的變少了。如果這些情況持續出現，就代表肌肉已經開始悄悄離家出走。
防止膝退化，先把肌肉保住
我建議在生活上這樣做，才能真的翻轉退化。
「肌肉不會背叛您，但您如果放著不管，它真的會悄悄離開。」肌肉其實是一個很貼心、很聽話的器官，只要我們願意給它一點刺激、一點照顧，它就會回應您、支撐您，讓膝蓋不再一直喊救命。所以，想預防膝蓋退化，第一件事不是買護膝、不是吃鈣片，而是從「把肌肉保住」開始。
第一，請讓自己動起來。研究裡最明顯的發現就是：有規律運動的人，肌少症機率遠低於不動的人。不是叫您去健身房練大重量，而是每天都給下肢一些刺激。快走、原地踏步、抬腳、靠牆蹲，每天 10 到 15 分鐘就好。重點不是強度，而是「有沒有每天給它一點愛」。
第二，多觀察自己的日常動作反應。像是從椅子站起來有沒有越來越慢、走路有沒有不穩、提東西是不是變吃力？每兩週測試一次「不扶東西站起來五次」，看看速度是否變慢，都是很好用的居家篩檢方法。
第三，從飲食下手強化肌肉原料。蛋白質吃得夠不夠、維生素 D 有沒有補足，這些都會直接影響肌肉能不能長回來。如果您有糖尿病、腸胃吸收不好，這些營養素更要主動補起來。很多長輩不太愛吃肉，這時可以考慮乳清蛋白或豆製品補充。
不動，才是真正的老化
處理膝蓋退化不能只靠打針吃藥，更不能單靠開刀，而是要從「保住肌肉」開始。很多人以為年紀大就一定會退化，但我想跟您說：「不動，才是真正的老化開始。」
參考資料：High prevalence and multifactorial risks of sarcopenia in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2025.
每天多動五分鐘，為腿多吃一點蛋白質，那您的膝蓋、您的肌肉、您的生活，都有機會改寫命運。
本文獲作者授權轉載，原文出處
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
失智不是突然來！譚敦慈公開「護腦餐盤」：每天2碗菜＋2水果、每週吃魚，幫大腦慢慢存資本
起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」
比地瓜更厲害！名中醫：多吃10種「黏黏食物」清腸道、顧心血管、打擊癌細胞
其他人也在看
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 32
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久
雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 21
曹西平有高血壓！營養師揭少吃「5大高鈉食物」 麻油雞也上榜
66歲資深藝人曹西平29日猝逝，他的乾兒子透露，曹西平生前有高血壓問題，疑似因此猝逝。營養師孫語霙在臉書提到，若想穩定血壓，飲食方面不僅少油少糖，也要控制鈉的攝取量，對此分享「5種高鈉食物」，建議高血壓族群淺嘗輒止，避免血壓飆升。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
黃國昌秀健身成果！醫曝「1處變小」超重要：能防猝死、糖尿病
現代人追求健康體態，民眾黨主席黃國昌今(31日)在臉書分享他今年一年來努力增肌減脂的成果，從其健身前後照片可見，除了腹圍大減外，他的頸圍變小、下巴也明顯瘦削。醫師王思恒表示，頸圍是比 BMI 更準確的「內臟脂肪」指標。運動會先瘦脖子，當雙下巴消失、頸圍變小，代表遠離了糖尿病與睡眠呼吸中止症的威脅。三立新聞網 setn.com ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
「1題目」測失智風險！一堆人當場卡住 醫警告：不是反應慢
台灣邁入超高齡化社會，失智症人口已突破30萬人，調查顯示，台灣每100位65歲以上長者中就有8人罹患失智症，其中以早期失智症人數最多。 輕度失智最常被誤認為正常老化 錯失介入時機 台北慈濟醫院精神醫學部一般精神科黃宗正主任指出，輕度失智症過去常被誤認為正常老化，因而錯失治療時機。失智症為認知功能、活動力與行為能力的全面性退化，發病前多會先經歷輕度認知障礙階段，症狀包含記憶力及注意力、判斷力的衰退，但程度較輕，可經由旁人提醒想起來；進入失智症早期後，記憶力下降，無法藉由提醒想起，且有判斷與溝通困難、情緒不穩等情況；隨病程進展，可能出現妄想、幻覺、行動困難，最終影響自我照顧能力。 失智症三大類型 有些其實「可逆」 黃宗正進一步說明，失智症成因多樣，略分為退化性、非退化性和可逆性。退化性失智症是因腦部神經細胞漸進式病變所致，目前無法根治，但可透過復健減緩；非退化性如腦傷、感染等造成；可逆性失智症則由特定可逆性因素引起，如:營養缺乏、內分泌失調等，若能及時發現並治療，就有機會恢復。 新篩檢工具「腦適能測驗–7」 7題快速抓出細微變化 臨床常見的失智症篩選量表，如:簡易心智量表（MMSE）、智能常春月刊 ・ 21 小時前 ・ 3
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 3 天前 ・ 6
趙露思愛喝「葛根茶」，竟讓它「1年賣出8年量」！專家認證：熬夜後喝真的顧肝又排毒！
長期關注趙露思的粉絲不難發現，注重養生的她除了時常分享自己愛喝的「蘋果水」之外，也多次提到日常會飲用「葛根茶」，因為不是業配，網友隨後搜出品牌，直接帶動該葛根茶品牌「1天賣出8年量」，不僅讓趙露思坐實女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
醫示警「這類食物」恐誘發肝癌！研究曝小鼠一年內就罹癌
（記者張芸瑄／綜合報導）新陳代謝與內分泌專科醫師蔡明劼近日分享一項震撼研究指出，長期攝取「高脂飲食」可能造成肝 […]引新聞 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡依林45歲狀態太神！不只9點半睡覺，親曝「瘦身關鍵習慣」網驚：根本自律天花板
45歲的蔡依林，真的不是在開玩笑的凍齡等級。最近她在限動曝光自己的健康餐，再度掀起討論，網友只想問一句：怎麼可以這麼自律？她這幾年不只飲食乾淨，還提倡9點半睡覺、荷爾蒙飲食法，把「變瘦、變年輕」變成一女人我最大 ・ 5 天前 ・ 11
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
花椰菜抗癌抗發炎，怎麼吃最營養？教你「1日花椰菜食譜」讓營養翻倍
你以為花椰菜只是補纖維？那你真的小看它了！很多媽媽認為花椰菜只是清燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。研究肯定，花椰菜是飲食中抗癌、抗老、護心的主力。《優活健康網》特選此篇，花椰菜正確吃法大公開，可掌握3方法營養最多。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
愛吃「高脂飲食」恐致癌 研究：小老鼠在1年內就罹癌
麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）近期在頂尖期刊《Cell》發表一項研究，揭示長期攝取高脂飲食對肝臟的毀滅性影響。新陳代謝暨內分泌科醫師蔡明劼分享這項令人警惕的研究指出，肝細胞為了在油脂過量的惡劣環境中存活，會啟動自我退化機制，最終成為癌症的溫床。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命
腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎臟病、腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
高慧君甲狀腺疾病眼珠翻出！醫揭可能原因
[NOWnews今日新聞]女星高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，出現凸眼、視線不一致的情況，目前也持續接受治療。而醫師提到，若不以個案而論，甲狀腺機能亢進確實有可能影響眼睛肌肉的軟組織，造成眼睛...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 1
曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危
66歲藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，消息一出震驚各界。家醫科醫師陳欣湄表示，許多猝死案例其實都可通過留意身體發出的警訊及早預防，她分享7大猝逝前的常見徵兆如下，包括大量出汗、視力異常等，其中最可怕的仍是「無症狀」，若屬於高危險族群要時刻提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
失眠、睡不著「吃這7種食物」真的比較好睡！專家認證大推 3水果上榜
充足睡眠對健康與幸福感至關重要，但並非人人容易做到。美國CDC資料顯示，約 1/7 的成年人難以入睡，近 1/5 的人難以維持睡眠。影響睡眠的因素很多，包括壓力、睡眠環境、咖啡因、旅行、以及飲食。「delish」網站指出，褪黑激素（Melatonin）是調節睡眠節律的重要荷爾蒙，不只能透過補充劑攝取，也存在於許多天然食物中。 什麼是褪黑激素？ ．由大腦分泌，天色變暗時釋放，讓人感到疲倦，為身體發出「準備睡覺」的信號．人體每日自然生成量不到 1 毫克，且隨年齡下降，中年時濃度可降至 30 皮克克/毫升左右．除了調節晝夜節律外，可能還有助於免疫健康、減少氧化壓力、調節情緒（仍在研究中） 7大高褪黑激素食物 1、開心果每克乾重約含 233,000 奈克褪黑激素，遠高於多數食物。還含有鎂與維生素 B6，有助褪黑激素合成。 2、櫻桃8 盎司濃縮酸櫻桃汁約含 1.08 毫克褪黑激素。研究顯示連續兩週早晚各喝一次，可延長睡眠時間、提升睡眠效率，並降低發炎指標。3、胡桃每克約含 3.6 奈克褪黑激素。可直接當零食，或灑在優格、沙拉中。 4、牛奶每毫升約含 14.45 皮克克褪黑激素，並含有色胺酸，有助常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 發起對話