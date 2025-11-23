「上下班注意安全」！小吃店老闆嘴秋怒罵女房客…下場完蛋了

社會中心／洪正達報導

台南范姓男子在某大樓一樓經營小吃店，但日前因收攤音量太大引起樓上的陳姓女房客不滿，范男不滿大罵對方「陰溝老鼠」，甚至警告對方「上下班要注意安全」，案經台南地院簡易庭審理後，依恐嚇安全罪判處3000元罰金，宣告緩刑2年。

判決指出，范男、陳女、呂男都在同棟大樓租屋，其中范男在一樓開小吃店，呂男、陳女則在2樓租屋，某日2人向房東投訴范男收攤聲音過大，雙方也就此結怨，直到2025年2月間，范男在收攤時，當著客人的面大罵呂男「狗東西」、「陰溝裡的老鼠」；警告陳女「上下班要注意安全」、「惹到不該惹的人」。

案經台南地院簡易庭審理後，認為范男行徑確實讓人心生恐懼，但考量到范男認罪，法官認定言語僅可使陳女恐懼，並審酌2人已調解，且近5年未涉犯刑法，因此認為范男僅一時失慮，且偵審過程中應可收警惕效果，因此依法判處罰金3000元，若易服勞役則以1日1000元折算。

