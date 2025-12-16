上下班、旅遊一票搞定 嘉嘉南全交通只要999元 明日開賣

「嘉嘉南999無限搭」，台鐵(北至嘉義大林站、南至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線)無限搭。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕通勤族、自助旅遊族有福啦！嘉嘉南地區「999無限搭定期票」，明(17)日中午12時起開放預售，季票(90天)也能同步預購，12月26日正式啟用。只要999元，就能暢遊嘉嘉南所有公共運輸，通勤、出遊都超方便，讓民眾直呼「終於等到了！」

台南市長黃偉哲說，台南與嘉義間台鐵每月通勤量超過16萬人次，是緊密生活圈。為降低市民通勤成本，9月推出「799大台南公車+南嘉台鐵無限搭」後，交通局與嘉義縣市克服售票平台不同問題，擴大推出「嘉嘉南999無限搭」，一次搞定所有公共運輸。

交通局長王銘德表示，新方案涵蓋大台南公車、嘉義縣市區公車、幸福巴士／幸福小黃、公路客運、YouBike，以及台鐵(北到嘉義大林站、南至台南中洲站，含沙崙支線)，真正做到「一卡通行嘉嘉南」。嘉義也同步推出「799無限搭」，跨境台鐵和跨縣公車路線都包，通勤、旅遊更靈活。

台南與嘉義火車站設置短期TPASS實體服務據點，12月17日至明年1月5日(週一至週五12:00–18:00)，提供購卡、註冊會員、買方案、過卡一站式服務。

南市公共運輸處處長劉佳峰表示，第1次使用的民眾，只要4步驟就能輕鬆上手。買空卡：博客來、蝦皮商城或四大超商都可預購，已有市民卡2代卡可直接使用。加會員：到MeNGo官網或APP註冊會員並綁定卡號。買方案：選擇方案並設定開始日期。過卡：用iPass Money APP或到7-11 ibon、MeNGo機台完成實體過卡即可啟用。準備好999元一卡暢行無阻，上下班、旅遊都超便利！

