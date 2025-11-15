上中下界玉皇宮現神蹟？ 兩神像鬍鬚長逾十公分

上中下界玉皇宮的下界黑面天公感應天尊副駕，鬍鬚變長了十五公分。（記者陳治交攝）

記者陳治交／台南報導

上中下界玉皇宮奉祀的下界黑面天公感應天尊、中界天公太極玉皇上帝副駕，兩尊神明在二年期間，鬍鬚都變長了，下界黑面天公感應天尊副駕變長有十五公分。神明鬍鬚變長，民俗上可能被視為神蹟，但專家認為神像鬍鬚材質（如尼龍絲）受到真菌滋生、香火薰染，可能導致材質變質而「拉長」或「增生」

上中下界玉皇宮、清慈宮將於一一五年二月舉辦為期四十九天加一天的「丙午年科啟建大羅周普（天）大醮」，這項號稱「台灣第一大醮」的超級大醮典，總統賴清德特別題字《澤被兆民》致贈清慈宮。

清慈宮供奉清水二祖師，其樓上是供奉玉皇上帝的上中下界玉皇宮，此次醮典分為上三壇、中三壇、下三壇，並開放全國信眾擲杯參選九大會首、十四神明首，吸引不少宮廟、企業家擲杯參與，就有泰國曼谷華僑戴俊崇跨國來台，擲筊榮獲「玉觀世音菩薩首」名額。

值得一提的是，清慈宮總幹事張清火清理上中下界玉皇宮神案的香灰，意外發現神案上有一條黑色絲線，仔細一瞧竟是下界黑面天公感應天尊副駕的鬍鬚，以尺測量，變長十五公分；中界天公太極玉皇上帝副駕的鬍鬚變長約十公分。

張清火說，上中下界玉皇宮供奉六尊神像，一一二年安座，去年就發現下界黑面天公感應天尊、中界天公太極玉皇上帝副駕神尊的鬍鬚稍微變長，不以為意，沒想到事隔一年就變長十多公分，信眾嘖嘖稱奇。