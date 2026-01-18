上人行腳到台南 與台南慈青座談

透過教育、把愛傳出去，台南這個教育基地，除了有慈濟中學，13年前、慈青也開始在成大校園裡，為弱勢學童展開課輔班，而且越做越大，如今已經服務超過八千人次，更走向國際，伴學之路透過網路、走進泰國。今天不論是創辦者、還是曾受助的人，都來到現場，內心有滿滿感動、想說給大家聽。

「"育" 見希望。」

慈善與教育並行，超過百位的課輔志工，聚集成功大學，舉行首次南台灣的教育年會。

成功大學校長 沈孟儒：「我們的學生，順著慈濟的這些管道，到需要地方去幫助學生，這些小孩子他們有機會，也到成大來看，原來他好好念書，他可以進到很好的大學，去改變他的人生，我想是這些合作最重要的意義。」

從2013年成大校園內，衍伸到仁德課輔班，2024年還到了山區玉井課輔班，這13年來，已經服務超過8千多人次的孩子。

課輔班成員 蔡宜均：「我就是從他們身上獲得很多溫暖，然後大學伴也給我，很多鼓勵跟溫暖，所以讓我堅持到現在。」

課輔班成員 梁詠翔：「試著把慈青社創立起來，雖然過程中我滿多次想要放棄，因為真的很困難，然後也遇到很多挫折，但又有多師姑師伯陪伴，我就持續做下去。」

高中曾因為家庭因素休學的許淳皓，重考期間認識了慈青大學伴，如今是國立大學的學生。

課輔班成員 許淳皓：「我的大學伴一直給我鼓勵，讓我知道說，其實自己想要的話，永遠不是一個人在衝，一群人可以衝得更遠，也告訴我說，這一分是懂得要感恩。」

證嚴上人開示：「要成就都要靠現在年輕(人)，要讀書要專心讀書 ，這種社會需要你們 ，你們發心立志， 要為社會創造出美好的人生。」

年輕人是社會的棟樑，如今透過更有脈絡的慈善與教育結合，讓更多弱勢的孩子，有翻轉人生的機會。

