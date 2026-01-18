上人行腳台南 慈中座談話溫馨

上人行腳在台南，今天有教育議題，也有歲末祝福。首先看到這一場，是南慈中師生和上人的溫馨座談，有小朋友獻上親手編織的吊飾，他們用不同方式、援助花蓮光復，還有一對母女，他們都讀台南慈中，人文教育、代代相傳。

兩歲小寶貝，是台南慈中附設幼兒園，幼幼班第一屆的學生，他的媽媽，在16年前，也念台南慈中。

台南慈中校友 蔡閔樺：「我曾經參加過莫拉克風災，去鋪連鎖磚 去做清理，那時候其實就算是，種下一個我 後續在社會上，也會去做一些志工。」

是母女，現在也是校友，善的種子，家族傳承。

「菩提樹下愛發起，鏟子超人點光明，這是我們義賣的吊飾。」

證嚴上人開示 ：「做得很美 很精巧。」

菩提葉造型，再加上一把鏟子，這都是由南慈中小學部學生，與師長一起合作編織，因為他們年紀太小，去不了災區，她利用雙手，替光復鄉親，付出心力。

台南慈中小學部學生 林愛靜：「我們心裡想，能不能用我們做得到的方式，為光復災民盡一分心力。」

台南慈中小學部學生 蔡宥菁：「我的媽媽非常擅長手作編織，在老師邀請下，將想法整理成一個完整的成品。」

證嚴上人開示 ：「在慈濟特殊的人文，那就是孝順， 會孝順的孩子，他就是懂得尊師重道， 懂得孝順 那就是將來是，就是國家的好公民。」

慈濟教學，美在讓孩子善念發芽，用無價的人文知識，讓善與愛在世界擴散。

