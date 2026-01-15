大愛電視

上人行腳嘉義 環保志工拾起一片至誠

上人在1990 年8月，正式開啟慈濟的環保志業，當時在台中演講中呼籲大眾「用鼓掌的雙手做環保」。這項志業至今已運作 35 年，不但讓垃圾減量，減少大地汙染，也成為環保志工修行的道場。上人今天上午、行腳大林慈濟醫院，感恩環保志工的用心和付出。

71歲的陳蔡秀霞，做環保35年。

慈濟志工 陳蔡秀霞：「 上人呼籲 用鼓掌的雙手來做環保，我就一直做到現在，聽上人時常開示說，來不及 來不及 我就認真打拚，早早出門 做到晚晚入門，上人說 有心就不難 我已經做到了。」

因為環保而翻轉人生，還有同樣年齡的李金足。

環保志工 李金足：「 我的女兒看我在家裡沒事做，她就鼓勵我來環保站做環保，我做以後 每天都法喜充滿。」

老中青三代、不同年齡的志工，都在環保福田中，利人又利已。

慈濟志工 邱莉婷：「 很感謝我的媽媽 能夠帶，我的孩子和我 一起做環保，像我大女兒 現在在買東西時，她就會想一下，這是需要的 還是想要的，不要浪費 在學校也是吃素。」

愛從教育著手；嘉義社教中心已經成立15年，這回陶笛班的老師，帶領三位身障學員，共同演奏、想師豆。

證嚴上人開示：「我常常說，這就是真心訓練出來，訓練出了 善又美的聲音，音樂這麼優美，或者是 待人接物 很通情達理，這都是 最美的一面。」

從大地到心地，上人呼籲大家:救世要先救心，因為每一次的彎腰做環保、淨化地球同時，也在淨化心靈，實踐心靈的環保。

