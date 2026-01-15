上人在1990 年8月，正式開啟慈濟的環保志業，當時在台中演講中呼籲大眾「用鼓掌的雙手做環保」。這項志業至今已運作 35 年，不但讓垃圾減量，減少大地汙染，也成為環保志工修行的道場。上人今天上午、行腳大林慈濟醫院，感恩環保志工的用心和付出。

71歲的陳蔡秀霞，做環保35年。

慈濟志工 陳蔡秀霞：「 上人呼籲 用鼓掌的雙手來做環保，我就一直做到現在，聽上人時常開示說，來不及 來不及 我就認真打拚，早早出門 做到晚晚入門，上人說 有心就不難 我已經做到了。」

廣告 廣告

因為環保而翻轉人生，還有同樣年齡的李金足。

環保志工 李金足：「 我的女兒看我在家裡沒事做，她就鼓勵我來環保站做環保，我做以後 每天都法喜充滿。」

老中青三代、不同年齡的志工，都在環保福田中，利人又利已。

慈濟志工 邱莉婷：「 很感謝我的媽媽 能夠帶，我的孩子和我 一起做環保，像我大女兒 現在在買東西時，她就會想一下，這是需要的 還是想要的，不要浪費 在學校也是吃素。」

愛從教育著手；嘉義社教中心已經成立15年，這回陶笛班的老師，帶領三位身障學員，共同演奏、想師豆。

證嚴上人開示：「我常常說，這就是真心訓練出來，訓練出了 善又美的聲音，音樂這麼優美，或者是 待人接物 很通情達理，這都是 最美的一面。」

從大地到心地，上人呼籲大家:救世要先救心，因為每一次的彎腰做環保、淨化地球同時，也在淨化心靈，實踐心靈的環保。

更多 大愛新聞 報導：

退休教師牽起善緣 環保教育車進校園

上人行腳嘉義 環保志工拾起一片至誠

