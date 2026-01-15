上人行腳嘉義 環保輔具團隊分享感動

證嚴上人行腳大林慈濟醫院，上午跟嘉義靜思弟子溫馨座談，嘉義輔具平台團隊跟上人分享，平台運作三年多以來的點滴過程，志工透過整理維修延續輔具物命，讓輔具發揮更大的功用。

2025年慈濟志工走入校園，教導嘉義中正大學學生，輔具的清潔保養。學習不只是在書本上，大學生也跟著志工親送輔具到家，這是一堂寶貴的課程。 中正大學學生趙建洝(資料畫面)：「讓我看到真的很多，中高齡的人需要幫忙，我應該盡一分心力，因為家裡也有長輩需要我幫忙 。」

人口高齡化，有輔具需求的家庭不少，上人行腳嘉義大林，志工分享付出的感動，不管距離多遠 盡力而為，志工走入山區偏鄉運送輔具、也跨海到離島地區給予協助。慈濟志工 陳明周：「從以前剛成立的時候，一個月才幾十件，到今年已經增加到每個月，250件上下左右的個案數，成立以來我們也服務了，將近6000多戶以上的案家。」

有苦的人走不出來，有福的人要走進去，這分愛以實際行動給予祝福。慈濟志工 董見智：「90歲的蔡阿媽是獨居，我們一打開門 看得非常震撼，這張病床是由，兩張桌子及木板組合而成，家徒四壁 屋頂又漏水。」

見苦知福再造福，團隊將輔具回收再利用，提高物命價值。

