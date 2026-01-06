上人行腳宜蘭 歲末祝福話感恩

證嚴上人第二梯次歲末行腳，今天早上來到慈濟宜蘭園區，適逢冷氣團報到，但上人一出現，靜思弟子們的心瞬間暖呼呼，這一場歲末暨授證典禮，包括環保志工、榮董、人醫會等等功能團體，超過千人喜相會，其中55歲的吳義文，原本去年可以受證，卻因一場工安意外，雙腿摔碎、摔斷，如今重新站起，如願受證，慈濟人愛的相伴沒間斷。

慈濟志工 吳義文：「(民國)113年的10月14日，(培訓)尋根的前四天，從二樓的鷹架掉落下來。」

慈濟志工 吳義文：「兩隻腳的粉碎性的骨折，可是粉碎性非常嚴重，裡面有一些骨頭是已經不見了，所以就是，他(醫生)也不確定說，將來可以走路不可以走路。」

「沒有看到骨頭的那個部分是，是空的，也找不到骨頭了，它是噴出去了，(骨頭噴掉) 對，噴掉，這個骨頭是不見的，(整個凹進去)，(開了幾次刀)，這開兩次 (右腳) 對，(左腳呢) 左腳開一次。」

慈濟志工 吳振宇：「我們當初是聽到他在工地掉下來，所以我們在最短的時間，就到醫院去看他。」

事發後，法親勤相伴，住院一個月後，坐上輪椅如願出院，師兄師姊長情接力，住家大掃除、環保輔具床等等一一補滿補足，連農曆過年圍爐，也沒缺席。

慈濟志工 吳義文：「師兄師姊也有來家裡煮的，也有帶便當來的，也有在家裡煮一半，拿來我家裡又加工，我真的非常的感恩，你知道嗎，(有被暖到) 對，非常，差點，其實眼淚已經有掉下來了，怕人家看到，偷偷擦起來。」

「聚會在愛的地球村。」

挺過生命大關卡，重新站起，經過一年多，雙腳膝蓋還無法跪地，受證演繹缺席了，卻也讓他回憶起住院期間的不可思議。

慈濟志工 吳義文：「(住院)眼睛閉起來就看到一堆，演繹的人，師兄師姊，穿這色的，穿這件衣服 (白色的)，整群人，但眼睛閉起來，眼睛打開，怎麼又是醫院，一直是喔。」

慈濟志工 吳振宇：「所以慈濟這條路，其實要更堅定。」

證嚴上人開示：「期待大家，一定要牢牢記住，菩薩、佛陀對我們的期待，是人人學菩薩道，我也很期待，我們大家共行菩薩道。」

挺身、站直，這一刻，不分年紀、學歷，50多人共同發心意願，入慈濟、弘佛法，傳大愛。

證嚴上人開示：「能這樣，世間人人都這樣，那就是天下和平，和平，就是需要大家，人人認同這一分愛，所以愛、愛、愛，眾生共同一條大道，就是大愛之路。」

「我佛大醫王，慈雲被萬方。」

一心一志，宜蘭靜思弟子，發宏願。

「慈濟宗門，阮會行 。」

