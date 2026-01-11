上人行腳彰化 實業家利他豐盛人生

今天在彰化，還有當地實業家和教育學者，跟上人互動座談，主題圍繞在利益人間，希望社會祥和，大眾的心靈，可以更加富足。

有苦的人走不出來，有福的人就走進去，實業家葉慶明跟著慈濟訪視，看見困苦人家房屋嚴重毀損，連廁所都無法使用，這一幕啟發他的善念，不顧自身病痛，拿起工具幫忙修繕。 實業家葉慶明：「本來我的手會痛，奇怪 鐵鎚鐵耙拿起來就好了，覺得很奇怪 ，所以好像一種奇蹟，本來這個手都不行，但是那天拿到工具覺得很順手，事後入厝時 我也有去(參加)，真的那種感覺不一樣，有一種助人為快樂之本。」

實業家團隊向上人分享接觸慈濟的感動，在大學任教的老師，用科學對應闡述上人的法語，他也經常在課堂上如此對學生說。 彰化師大碩士在職專班教授鄭國枝：「蓮花出淤泥而不染，我們心中可能有很多不滿，惡念 或是歹念，但是 上人跟我們講說，你要講出來像蓮花一樣 清涼心，我們講出來的話或是人家聽到的話，都會變成我們裡面的直覺觀，你整個腦神經的感受就不一樣 。」

證嚴上人開示：「有愛才能成就我們地方，平安才能有辦法有人文，若不能平安，再怎麼樣的人文，都是提不起那種美的能量，所以講起來 要相輔相成 。」

上人期勉大家多分享，每個人所做的事所走過的路，都能成就經典，推廣出去能增加美善的影響力。

