上人行腳彰化 慈航濟世利眾生

在這場歲末祝福裡，志工們每一念發心，也化作演繹、再次感動人心。演繹中可以看到志工精心準備的法具，包含一艘自製法船，上面有用環保材質打造的菩提樹，還有志工拿出珍藏的福慧紅包，讓法船更加莊嚴呈現。

「身口意念應守護，慈心悲願利眾生。」

善法入心，舉手投足為眾生.「悉令回邪向正知悔意，定心安住於菩提。」

法海見證慈濟長情，法船啟航廣度眾生，惜緣共善，發心立願.「發願生生世世 佛心師志，跟師父走 跟師父走。」

證嚴上人開示：「大家這一分愛， 愛的能量 是真的不可思議，付出就是撒播 撒播下去，大地上長出來的，每一粒種子，是多麼地豐碩。」

北彰化場次歲末祝福，志工歡喜相聚，彰化組隊與法具團隊，為了能完美呈現，絞盡腦汁.65歲的鐘順來，動作敏捷地鑽進內部空間，在法船上方，開了一個小洞，原來，是為了連上繩索與船錨.慈濟志工 鐘順來：「法船在滾滾紅塵行走， 有錨才不至於迷失方向，24枚的5毛錢，排列成像蓮花一樣，代表當初上人那分堅定的初心。」

法船布置融入經文，道氣十足，有象徵克難精神的修行小木屋，還有，兩棵用回收材料打造而成的菩提樹.慈濟志工 曾玲珠：「 (用)寶特瓶一葉一葉去剪， 由我們團隊去剪 加上紅豆，我們這棵菩提樹，可以(隨法船)到每個國家，我們都能夠落地生根。」

慈濟志工 吳陳素香：「那時候有3年的期間，上人的福慧紅包都有，再夾一張這個(飛天菩薩卡)，把它蒐集起來彙整起來，兩邊組合一個合字， 小螞蟻就代表我們 上人的弟子。」

發揮螞蟻雄兵的力量，發下宏願，跟緊上人做好事.

