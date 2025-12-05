上人行腳新北 用慈悲願力解災苦

完成受證。上人期許，加入慈濟家庭後，精進修行，落實佛法生活化。歲末時節，北部第六連區的志工們，齊聚新店靜思堂，以一場具備歷史縱深、與人文關懷的演繹，回望今年全球與台灣的重要災難；而今年包含板橋、三峽、樹林與土城共53位志工受證，現場2192人也在上人面前，透過肢體與隊形，重現阿富汗強震與花蓮光復堰塞湖的苦難現場，將慈悲與願力呈現出來。

慈濟志工 宋佩玲：「我是有一次當那個安親媽媽，然後我就看到大愛媽媽，然後就是有師姊，去找我做大愛媽媽，後來覺得大愛媽媽 靜思語， 很感動。」

因為靜思語踏入慈濟，一轉眼20年過去，慈濟志工宋佩玲仍把這份初心牢牢放在心上。慈濟志工 宋佩玲：「我常常看大愛電視台，上人有一些話讓我很感動，我就一直覺得 反正就是觸動我心，然後就這樣子，慢慢地 小孩子大一點想說，以前就想當志工。」

原本以家庭為重，直到孩子逐漸長大，她才終於能把心力放回志工服務上，時至今日順利受證，也完成了心中多年以來的願望。「今天我們將回顧，1998年的阿富汗，因為強震萬人流離失所。」

今天來自板橋、三峽、樹林與土城的志工們，齊聚在新店靜思堂演繹，從阿富汗強震。「全台愛心總動員，9月24來了4千多人，9月29來了4萬多人，10月連假突破了5萬多人。」

到光復鄉堰塞湖的災情，以歷史中的苦難為鏡，在舞台上呈現眾生共業與慈悲共行的力量，讓法在隊形間流動。?慈濟志工 戴吟芬：「這場的主題是阿富汗跟光復，那阿富汗就是歷史比較悠久，所以滿多歷史就是，可能飛機 彈孔的飛機，我們用圖騰的方式去呈現出來， 那另外一個大事記是光復， 因為光復距離比較近， 時間比較近， 那它也就是泥沙堆積， 然後土石流成河。」

證嚴上人開示 ：「台灣有很多好人，尤其是年輕人，自動地 去動起來，不知道幾萬人到光復去，到光復 大家來的時候，都自備雨鞋 鏟子，都是自備 這樣到光復，我看到新聞很震撼。」

在現場2192位志工共同投入下，這場演繹不僅重現歷史，更展現慈濟人面對苦難時的，慈悲行願。

