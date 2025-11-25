上人行腳桃園 妙法應用在人群

上人行腳，今天上午在桃園靜思堂，有一群志工，分享參與品書會的心得，如何輕鬆將佛法實踐在日常生活？他們都有自己的領悟，有人是用妙法，化解婆媳關係、還有人則是，實踐在慈濟活動或是與人互動，從學到覺，目的都是希望把上人的法，如實傳遞，不只能自助、也助人。

慈濟志工 童偉齊：「我們都說一個日常的生活，但是生活中你要怎麼，跟上人說的法 對準，為什麼對準 對準的方向在哪裡。」

透過品書會指點迷津，分享經驗，也為彼此加油打氣，但是家業、志業兩平行，並不容易，楊佳惠從學到覺，化解婆媳關係。

慈濟志工 楊佳惠：「我懂法 我了解法，可是 那只是我而已，只有我善解，可是我希望婆婆也能善解，所以我覺得我能做到的， 大概就是這一塊這樣子，最起碼 婆媳之間的關係，不能說完全很好，但是真的就沒有繼續惡化下去。」

佛法知識轉成智慧，運用在生活，這一套妙法，同樣適用志工活動，懂得與人互動，做起慈濟事，就能更加行雲流水。

慈濟志工 王繕慈：「當時我還沒有承擔和氣組長，那我們和氣組長說，那你兒子開了咖啡店，可不可以來成立一個讀書會，我想說很好啊，也因為有讀書會，所以也讓我慢慢去沉澱，要用什麼樣的方式，就是比較溫和 然後尊重。」

還有一群志工，成立"慈誠金剛品書會"，翻轉過去剛毅形象，沉浸書香，身段也變得柔軟。

慈濟志工 王永川：「輪流都要分享 讓他們有參與感，所以因為他們要分享 要有法喜，所以也提高他們參與，各種勤務福田的助力，所以常常來參與 有分享，能令人感動。」

證嚴上人開示 ：「你們就要知道說，我們是怎麼做，去到國外 我們也是同樣這樣在做，所以說 慈濟人要更了解慈濟事，慈濟待人就是要誠 誠正信實，這是 要做下去 ，要這樣 生生世世 ，永恆地傳續下去，所以大家我們要相信，我們一定要這麼做。」

透過生活實踐，讓佛法像明燈一樣，傳承下去，不只是照亮社會暗角，也點亮自己的人生路。

