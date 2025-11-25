上人行腳桃園 妙法應用在人群
上人行腳，今天上午在桃園靜思堂，有一群志工，分享參與品書會的心得，如何輕鬆將佛法實踐在日常生活？他們都有自己的領悟，有人是用妙法，化解婆媳關係、還有人則是，實踐在慈濟活動或是與人互動，從學到覺，目的都是希望把上人的法，如實傳遞，不只能自助、也助人。
慈濟志工 童偉齊：「我們都說一個日常的生活，但是生活中你要怎麼，跟上人說的法 對準，為什麼對準 對準的方向在哪裡。」
透過品書會指點迷津，分享經驗，也為彼此加油打氣，但是家業、志業兩平行，並不容易，楊佳惠從學到覺，化解婆媳關係。
慈濟志工 楊佳惠：「我懂法 我了解法，可是 那只是我而已，只有我善解，可是我希望婆婆也能善解，所以我覺得我能做到的， 大概就是這一塊這樣子，最起碼 婆媳之間的關係，不能說完全很好，但是真的就沒有繼續惡化下去。」
佛法知識轉成智慧，運用在生活，這一套妙法，同樣適用志工活動，懂得與人互動，做起慈濟事，就能更加行雲流水。
慈濟志工 王繕慈：「當時我還沒有承擔和氣組長，那我們和氣組長說，那你兒子開了咖啡店，可不可以來成立一個讀書會，我想說很好啊，也因為有讀書會，所以也讓我慢慢去沉澱，要用什麼樣的方式，就是比較溫和 然後尊重。」
還有一群志工，成立"慈誠金剛品書會"，翻轉過去剛毅形象，沉浸書香，身段也變得柔軟。
慈濟志工 王永川：「輪流都要分享 讓他們有參與感，所以因為他們要分享 要有法喜，所以也提高他們參與，各種勤務福田的助力，所以常常來參與 有分享，能令人感動。」
證嚴上人開示 ：「你們就要知道說，我們是怎麼做，去到國外 我們也是同樣這樣在做，所以說 慈濟人要更了解慈濟事，慈濟待人就是要誠 誠正信實，這是 要做下去 ，要這樣 生生世世 ，永恆地傳續下去，所以大家我們要相信，我們一定要這麼做。」
透過生活實踐，讓佛法像明燈一樣，傳承下去，不只是照亮社會暗角，也點亮自己的人生路。
更多 大愛新聞 報導：
11/25世界無肉日 虎尾環保站蔬食婚宴
視力損傷出現幻覺 光影閃爍.動物出沒
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
30歲祈錦鈅突拋離婚震撼彈！掰了2年圈外尪 發聲：注定孤軍奮戰
30歲女星祈錦鈅被封為「國民女神」，起初以模特兒身分在網路打開知名度，後來才以歌手身分踏入演藝圈，而祈錦鈅在2023年跟圈外男友閃婚，不料在今年5月遭到爆料離婚，當時她才駁斥傳聞，沒想到今（25日）拋出震撼彈，證實已經簽字離婚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
下車時間到？「記憶體大廠」賣壓籠罩...炸12.1萬登人氣王 股民激喊：再不走要被套
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（25）日早盤開高震蕩，一度大漲逾600點、站上2萬7千點大關，截至10點30分，漲勢收斂，暫收26,875.94點、上漲371.7點...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
吃完飛機餐「碗盤別堆疊」！ 網驚訝：做錯好多年
許多旅客搭乘飛機時習慣在用餐後將餐盤、碗杯整齊堆疊，認為這樣能方便空服員收取，但一名網友近日提醒，這個看似貼心的舉動實際上可能造成困擾，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
吳怡農砲打黨內！李正皓怒反嗆：差不多就好
[NOWnews今日新聞]2026地方大選布局備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他昨（24）日在專訪中更開砲黨內：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。對此，名...今日新聞NOWNEWS ・ 40 分鐘前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 4 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 15 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 3 天前