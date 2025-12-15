上人行腳結束 感恩時刻暖心窩

第一梯次，上人歲末祝福行腳，今天畫下圓滿句點，有志工再度盤點慈濟足跡，還有來自日本廣島的法師拜會，感受佛教大家庭的慈悲願力。

慈濟加拿大分會前執行長 何國慶：「就是他把食物銀行站交給慈濟，他一下子感覺以前是來領，這樣一下子 整個改變那個氣氛，一下子他們就覺得說，跟一群angel 天使在一起，這樣子就是切入這個社會需要的，然後我們一做就做了30幾年。」

慈濟加拿大分會前執行長 何國慶：「幫助那個原住民義診，我們去那裏就跟他講，我們為什麼要來義診，因為我們腳踩加拿大的地，頭頂你們的天，當然要回饋，那個酋長就站起來講，他那個感動到不行。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「我最近有一個很深刻的想法，上人說 我們走在無量義經的道路上，我忽然想到說 ，諸大菩薩摩訶薩，每一位菩薩 自己就要去想 要去對了。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「2023年的一月底，上人竟然看了我一下說，因緣成熟 你要去了。」

慈濟足跡，從台灣起步、遍及全球人類之所需，如今，佛教大愛，回流佛法發源地，回報佛陀法乳之恩。慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「佛陀當年的願，今天上人帶著弟子們， 來行 來實現 每天就很高興。」

日本廣島西光禪寺住持 檀上宗謙禪師：「我深深地感覺 我們上人，就是連接台灣還有我們東亞，還有世界的一棵大樹，然後上人的根深深地扎在大地上，和我們每個人的心是連在一起的。」

證嚴上人開示 ：「台灣與日本同樣都是個海島，在地上 也不離很遠，在感情 也不離開很遠，所以 我們都很親，所以 歡迎有機會也常來台灣，我是在花蓮，也歡迎到花蓮來指導。」

佛教大融合，彼此讚嘆、互相勉勵，而佛法生活化，台北慈院大醫王，天天分享，上人欣慰感動。證嚴上人開示 ：「大醫王 在佛陀的十號裡面，那就是其中一個叫做醫王，所以把你們當做佛一樣，好的醫生 就不一定要人求，他不能來 我們就要去。」

「我如果在這邊 你們會很忙，不會 我們很歡喜。」

28天歲末行腳，在台北畫下圓滿句點，天氣再冷寒，師徒間濃郁之情，如寒冬陽光灑落，彼此心窩暖呼呼。

