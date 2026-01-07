上人行腳關渡 用愛用善打造家園

上人行腳、今天在台北關渡靜思堂，外頭天氣很冷，熱情迅速來加溫。上人聆聽 林口靜思堂，去年10月啟用以來的喜悅。而喜事不只一樁，新受證的志工，也來分享成為慈濟人的使命，特別的是，他們都是慈濟人文志業的員工，未來要運用所長，達到職志合一，做更多善的事情。

慈濟志工 歐君萍：「上人賜給我的法號是慮斐，那斐這個字呢，其實我拿到了這個法號的時候，其實非常地開心，也覺得因緣不可思議，因為斐在中文字的意思，是代表文字華美的意思。」

因為因緣不思議，是職工也是志工，任職大愛電視的資深編輯，將螢幕裡面的故事，變成身體力行的菩薩道。慈濟志工 梁智善：「以前看父母做的，跟自己在親身看到 聽到 跟實踐的，這之間似乎都找到了連結，所以也慢慢體會到，有福報就應該再去造福。」

慈二代、從小就看著父母為善付出，進入人文志業服務後，發心立願，未來也要成為他人、生命中的貴人；單純想助人的善念，都在這群新受證志工身上看見了。慈濟人文志業合心精進長｜姚仁祿：「 在佛教裡頭 講緣起，那各位都有不同的緣，讓發心能夠起來。」

證嚴上人開示 ：「來到這裡坐下來，人與人之間 雖然互相不認識，但是 人人進來到這裡，看到每一個人都是很善良，這不就是，我們要學的善的方向嗎。」

慈濟志工 廖玉媖：「經過3年的興建，我們林口靜思堂這個家，在去年 硬體都已經完工了。」

不只有職志合一的志工，齊聚關渡靜思堂，還有來林口的慈濟志工，更大方分享喜悅，因為他們在2025年10月、終於迎來林口靜思堂啟用。 慈濟志工 廖玉媖：「當天濟雨師兄來分享，他就講到說 ，你看 你們第一次使用 ，場地就不夠用 為什麼，因為林口靜思堂四樓講經堂，400個座位都坐滿了，我們還利用二樓的感恩廳，當第二連線現場，當天500多位的法親來精進。」

證嚴上人開示 ：「最感恩的就是，當地慈濟人的發展，可以這樣的發展，就是我們的委員 慈誠，很用心淨化人間，所以替師父招呼人 來喔來喔，大家就來 大家就用愛心來招呼，招呼進來 大家就變成一家人。」

有了嶄新的"家"，匯聚起當地志工回歸，也期待迎來更多新生代加入。

