上人行腳高雄 與經藏演繹團隊座談

上人今天跟高雄經藏演繹企畫團隊溫馨座談，一起回顧2014年高雄氣爆意外，當時全台慈濟志工動員關懷，用愛照亮災區，上人期勉大家用愛心回顧慈濟歷史，讓這些有意義的事蹟流傳，滋養人心。

2014年深夜高雄氣爆，港都一夜變調，慈濟志工在第一時間動員關懷

慈濟志工 蘇嫺：「在座的所有的菩薩，應該90%以上，都有實際參與過這場氣爆，上人也告訴我們說，要能夠即刻地 趕快，在人與人之間要啟發愛的互動。」

證嚴上人開示：「歷史的價值 有多麼寶貴，那一段時間 實在是悲戚哀嚎，因為跟佛法所說的 無常人間，所以我們要真正自我警惕。」

如何將高雄氣爆意外與佛法經典融合演繹，高雄企畫團隊絞盡腦汁、耗費心思

慈濟志工 陳春杏：「搭配音樂 以及動作，還有道具 還有一個隊形，這些都要不斷地經過討論跟磨合。」

慈濟志工 楊靜華：「感恩上人，將法 讓我走入生活中，讓我知道站在這舞台上，不只是完成一個演繹，是把愛跟願傳下去。」

證嚴上人開示：「這個時代的 愛的能量投入，這也就是教育，教育自己的孩子 作為傳家，也可以給予時代作見證。」

驚世的災難、警世的覺悟，上人期許慈濟志工愛的歷史足跡都要記錄成冊、隨時警惕，這樣才能讓善與愛的效應代代相傳。

