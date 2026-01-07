上人行腳 北區輔具團隊與師分享

上人行腳來到台北關渡，關心弟子們的慈濟事業。今天北區的輔具團隊也來和上人分享，他們遇到的個案故事，以及輔具團隊八年來的作為。這次的溫馨座談非常精彩，因為集結了台北關渡、新北雙和甚至新竹、基隆的輔具團隊，一同來分享，團隊的所見所聞。

慈濟志工 顏煌彬：「有一個媽媽說，她說我的壓力有夠大，還有這個(殘疾的)孩子要顧，看到窗戶就想跳下去，。」

對每個殘疾家庭來說，醫療照護的開銷，往往是壓垮駱駝的最後一根稻草。因為看見需求，慈濟本著「人本關懷，物盡其用」，將二手特殊輔具，重新整理發送給需要的人。證嚴上人開示 ：「哪裡有缺的，我們越是要把他送到位，因為需要的人，多數孤老無依的家庭，所以我們一定愛要送到位，不只是愛人 也是愛物。」

上人行腳上來台北，傾聽弟子們這八年來，如何盡心盡力送特殊輔具，為弱勢族群共省下超過13億元。從新北雙和、台北關渡，到基隆和新竹，不遺漏北區的任何角落。慈濟志工 吳文讚：「我自己有再買一個倉庫，將這些輔具 最後都移到倉庫裡面，輪椅 我們會洗好 吊起來，讓它們晾乾 消毒。」

慈濟志工 張博善：「(個案)沒有家人可以照顧，我們搬完輔具 幫他就定位之後，問他說 還有沒有什麼需要幫忙的，他提出一個 ，可不可以幫我們送飯 送餐。」

不管是山區，還是偏遠地方，輔具團隊總是使命必達，每一個不同的個案服務，都是志工們寶貴的人生經驗。隨著規模不斷擴大，也被看見慈濟環保輔具助人的力量，希望藉此讓更多人參與其中。慈濟志工 方奇輝：「輔具不是大家想像的那麼重，可能我們運用現在的智慧，科技結合 我們有很好的工具，我們由輔具來搬運輔具，可以讓大家很輕鬆的，就可以參與。」

慈濟志工 陳金海：「這陣子 我們在做輔具的時候，收到這個社會各階層 ，不管是哪個人 都很讚歎，這個輔具 是真的無遠弗屆，尤其我們又是高齡化，我們大家都組隊，每個人都很結合。」

證嚴上人開示 ：「沒有人想要被服務 但是，一旦孤老無依 病痛老態，這個時候 非(要)有人靠近，非(要)有人扶持他不可，所以 這種無奈中，又受到大家的照顧，你可以想像 他的感恩的心，有多重的感恩，所以也請大家，真正的用愛心服務過他。」

將輔具回收再利用，輔具團隊用愛，來減輕殘疾家庭的經濟壓力。也希望有更多人的參與，讓善念綿延不斷。

