上人行腳 參訪關渡大愛街二巷.圖書館落成

上人行腳，下午在關渡靜思堂，參觀了 大愛街二巷 拍攝現場，以及 新圖書館落成，見證佛法歷史與文化精神傳遞。

「這就是那時候，抓中藥帖的東西。」

實際 走進攝影棚 ，佈景逼真，彷彿就是 台北迪化街，透過導覽 上人回到 懷舊年代。「去找這些 古早時候，大稻埕的磁磚來鋪設。」

七號下午，上人行腳來到關渡靜思堂，參觀新戲拍攝，與導演、演員互動話家常，大愛劇 大愛街二巷 正在拍攝中；「在公共電視，上人與蕭萬長 一起按鈕。」

6樓圖書館，空間優化 歷史照片記錄慈悲足跡，獨特 靜思人文風格，典藏珍貴書籍，是一座傳承佛法的知識寶庫。「送給我的禮物，(是 這是小時候)，感恩 你很勇敢，更重要 是很有智慧，(謝謝師公 謝謝師公)，要克服困難 ，不要被困難克服掉 知道嗎。」

17歲蔡沐辰，因早產導致腦性麻痺和視覺障礙，但他不向命運低頭，努力向上，2023年獲得總統獎，今年考上慈濟大學傳播系，他說，想幫助更多人視障者 蔡沐辰 ：「設立自己的廣播節目，作為挑戰目標，做 愛與關懷相關的主題，一直都有一個感恩的心，我也知道 是因為有，很多貴人的幫助，才讓我有今天的小小目標，你只要有願意學習的心，凡事都有可能。」

證嚴上人開示 ：「要對自己很勇敢，克服自己 小小的缺點，用你的多多的智慧，還有善良 要努力地讀書，將來你也可以， 為社會 很大的力量貢獻。」

心中有了慈悲，對大地也懷抱善意。當減碳、愛護生命成為世界潮流，企業、學校推廣蔬食，種下對世界的好因緣證嚴上人開示：「我們有因緣， 善的人 聚會在一起，這就是最幸福的人。」

用善悲，引導人們走向光明；用文化和歷史，善待世界萬物

