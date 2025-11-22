上人開示：兒科醫護父母心 用愛疼惜小病人

今天志工早會，台北慈濟醫院小兒科醫師來和上人分享，他們遇到的很多身心飽受摧殘的孩子，令人非常心疼。上人也感念兒科醫師的辛苦，感念他們勇敢守在第一線，保護孩子健康。而待會看到的個案小祐，雖然已經20歲，但一直待在小兒科，他的故事也令人動容。

「初音他們社長，他是做初音的人，有沒有 給你 要加油。」

罹患脂質失養症的小祐，心中的偶像是虛擬歌手初音未來，本來搶到11月26號的演唱會門票，卻因為身體狀況不好沒辦法過去，醫師團隊特別寫信到日本，請初音的開發者幫他圓夢。

廣告 廣告

台北慈濟醫院兒科加護病房主任 邱馨慧：「他是一個脂質代謝異常的一個，基因的變異，所以他的脂肪的代謝出了問題，你看他細胞 沒有辦法吸收脂肪，所以他的身體就會非常的瘦，所以20歲 大概只有25公斤。」

台北慈濟醫院兒科加護病房主任 邱馨慧：「我知道你不舒服，我會幫你。」

20歲，應該是告別小兒科的年紀，但對小祐來說，卻是待在小兒病房的第13年。

台北慈濟醫院兒科加護病房主任 邱馨慧：「他從7歲發病，就一直在兒科照顧 兒科追蹤，兒科追蹤就慢慢追蹤到大，所以相對成人科內科來講，兒科會比較熟悉他這個基因病變，引起的一些後續相關的問題。」

台北慈濟醫院兒科加護病房主任 邱馨慧：「他已經大小孩了，可是他內心其實是像小孩子，他有一個自己的偶像，就是虛擬世界裡面的電音歌手，就叫初音未來。」

不只是小祐，台北慈濟醫院的兒科醫師們，向上人分享，無數身心受苦的，孩子的故事。

證嚴上人開示：「一定要用 專注的心情，把這一分愛，要輸入到孩子的身體裡，所以這種 以愛，以愛來疼惜生命，要體會生命，他們不會表達，但是醫師一定要用父母心，疼惜這個孩子，就是自己的心肝寶貝，才能去猜透孩子的病痛，所以想當小兒科醫師，很不簡單。」

小兒科是最需要用愛灌溉的科別，台北慈濟醫院展現專業與同理心，為的就是給孩子們最好的照顧。

更多 大愛新聞 報導：

海廢登陸前哨站 澎湖淨灘向垃圾宣戰

慈濟基金會主辦 高雄杉林大愛園區長者健走

