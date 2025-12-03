上人開示：千處祈求千處應 人間菩薩最美身影

上人行腳台中靜思堂，跟志工溫馨座談，分享大事紀。2008年卡玫基颱風侵襲中部降下超大豪雨，台中烏日地區災情嚴重，志工立刻啟動關懷。另外中美洲的薩爾瓦多，2001年發生大地震，房屋髓損，居民無家可歸，鄰近六個國家的慈濟志工，前往救災。天災無情，卻也見證溫暖的人心。

時間回到2008年，卡玫基颱風帶來超大豪雨，台中淹水，尤其是烏日地區，橋段路不通，水淹一層樓高，志工回想當時的慘況，仍心有餘悸。慈濟志工｜張秀金：「那時候 他們的心很惶恐 不安 ，心很無助，家具的損失也很多，我看到每一戶無助的災民，心深感不捨。」

志工啟動救災，送熱食和物資，後續協助整理家園。薩爾瓦多位在中美洲的薩爾瓦多，2001年1月發生芮氏規模7.6強震，30萬戶房屋受損，六國慈濟志工馳援。慈濟志工｜洪瑋瑩：「(志工)進到收容中心去以後，其實災民聽到慈濟要來義診，很快的時間 馬上就是大排長龍，他們臨時布置一個義診的場地，包含有內外科 家醫科 牙科，還有中醫等等的科別 。」

證嚴上人開示｜：「慈濟人，慈濟情 普及天下，哪裡有需要就到哪裡去，只要聽到師父在呼籲，哪個國家需要幫助，那就開始大家 有時間的人，就開始準備啟動囉 。」

