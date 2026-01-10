上人開示：大愛成林醫病情 堅守崗位守護生命
上人行腳，今天在彰化靜思堂，上午和大林慈濟醫院、醫護人員溫馨座談。這間矗立在田中央的大醫院，25年來、譜下無數醫病情，因此最近有一本、大林慈院醫院專書、大愛成林出版，首播印製3200本，賴寧生院長把其中一本、獻給上人。上人相當感動，勉勵醫護人員持續守護生命、守護愛。
大林慈濟醫院院長賴寧生：「 師公上人在這裡。」
大林慈濟醫院啟業25年來的紀錄專書，477頁的照片和文字，點點滴滴、都是上人和大林之情。 大林慈濟醫院院長賴寧生：「 這(大林慈濟)醫院25年，我們都是一直在行法，另外都是說法，傳法就是要把這個(慈濟人文)，當做自己的志業，怎麼樣去做下去。」
這本名為「大愛成林」的醫院專書，首波印製3200份，真實還原了醫病間的動人情緣。 證嚴上人開示：「 真的是叫做功德無量。」
1990年代 、雲嘉地區的醫療資源、相當貧脊，病患往往需要遠赴台北和高雄就醫。 當時、大林鎮長和國策顧問 、親自拜訪上人， 希望在大林偏鄉蓋醫院。 台中慈濟醫院院長簡守信：「 跟大林情感 如果沒有上人，就沒有大林(慈院) 沒有台中慈院，就沒有我們可以這樣子，非常感動地會面的一刻，幾十年那分的感動， 一起努力過的過程 歷歷在目。」
大林慈院的院址、原本是一片甘蔗園。由於地點偏僻，上人和志工克服重重困難，終於在1996年、 動土興建。「 大林慈濟醫院 從現在開始，守護著我們鄉親好厝邊的健康。」
2000年8月13日，大林慈院啟業。 證嚴上人開示 (2000.8.13)：「(大林慈濟醫院)這分愛 是寸寸分分， 用愛鋪起來，這分期待 是我們，雲嘉林地區的期待。」
25年來的用心耕耘，大林慈院搶救無數生命、深受肯定，2025年、升格為嘉義唯一的準醫學中心。 證嚴上人開示：「 把自己的歷史， 真正地我們要寫下來，在現代科技的現在，慈濟真正的我們做了多少事，在這個地方 多少人配合起來，成就慈濟的志業 這值得留(歷史)。」
從田中央、矗立的大林慈院，走過14個世紀，持續守護鄉親健康，還注入了慈濟人文的滿滿溫暖。
