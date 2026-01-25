上人開示：大醫王匯聚慈悲願力 安住病苦慰人心
慈濟高屏人醫會長期在偏鄉、或者無醫村甚至是受災地區提供義診、往診，還有巡迴醫療服務，真正的深入社區守護健康，這種行動醫療，讓醫病關係變得更緊密，今天人醫團隊和上人在高雄靜思堂、溫馨座談，上人讚嘆高屏人醫團隊、發揮救人的使命，集結眾人的願力，安住病苦人的心。
「深深的一段情。」
難以啟齒卻能用心感受，歌聲、玩偶，再熟悉不過。慈濟人醫會耳鼻喉科醫師 黃正輝：「像我們的院生，智能上 肢體上有些障礙的，醫療表達就比較弱勢，他們看牙 看耳鼻喉科 都很恐懼，輕輕地撫慰他 讓他安住他的心。」
為長輩們做數位健康檢測，大醫王和白衣天使，勤跑社區，呼籲預防醫學。慈濟人醫會骨科醫師 洪宏典：「最近3年 有個很大改變，就是推動數位健康檢測，(共計)4028個人，心房顫動的個案 只有56位，但非常地要緊，(可能)會形成血栓，馬上轉介到醫院去，避免引起腦中風 心肌梗塞的問題。」
證嚴上人開示 ：「早期發現 要追蹤他，要趕緊治療。」
中西醫聯手，要醫療，更要食療。慈濟人醫會病理科醫師 蔡坤寶：「中醫治欲病，就是你快要生病了，我教你 不要變成重大疾病，高脂肪或是肉類，這些是容易引起發炎的。」
親身體驗全植物飲食後，推廣藥食同源理念，靈方妙藥唯有茹素。慈濟人醫會病理科醫師 蔡坤寶：「我自己身上有超過5種慢性病，醫藥不能根治 ，我們的靠全植食物飲食，改善慢性病八成到九成，最天然的食物 就是最好的藥。」
慈濟高屏區人醫會召集人 葉添浩：「社區的運作 人醫的團隊，每個人都有發揮他功能 良能的機會。」
證嚴上人開示 ：「選擇當醫師的願力，也是為了救人，但是我們現在是大家一群，(人醫會)人多 力大，醫王菩薩 愛的能量 來照顧，人間最苦 莫過於病痛，也能安住他 生死的恐慌，所以看到醫生 病患就安心了。」
守護社區守護愛，從台灣到海外，志為人醫棒棒接力。
更多 大愛新聞 報導：
日本街友發放 球場.公園處處溫馨
髓緣大愛一線牽 英勇救人無畏懼
其他人也在看
胸悶含舌下藥後昏倒送醫！醫籲：用藥前務必坐下休息
心絞痛緊急用藥「耐絞寧」雖能快速緩解症狀，但也可能引發頭痛、心跳加速甚至昏倒等副作用，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，使用前務必坐下或躺下休息。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫療暴力數據不斷攀升 衛福部研議「斷片觀察室」安置酒醉者
台灣醫護人員在第一線救死扶傷，卻屢遭暴力威脅與攻擊，衛福部最新統計顯示，2024年醫療暴力通報案件達444件，創下近5年新高，且以急診室為主要發生場域，言語暴力占最大宗。衛福部次長林靜儀表示，生病並不代表可擁有暴力豁免權，並提出參考國外作法，考慮在醫院設置「斷片觀察室」安置酒醉者降低暴力風險。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4則留言
竹市智慧防汛 3年改善38處積淹水
近年極端氣候造成強降雨頻繁，新竹市政府持續推動跨局處合作，自民國112年至114年底止，近3年來已成功改善38處積淹水熱點。工務處表示，市府嚴格列管歷年案件並每月追蹤，更結合智慧化防汛系統，雙管齊下改善積淹水情形，打造更安心的居住環境。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩子長高三大關鍵時刻！ 醫師揭秘「家長得一一做對這些事」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 孩子的成長只有一次，不想錯過孩子長高的關鍵時刻，台北慈濟醫院遺傳醫學中心主任謝秀盈在接受藥害救濟基金會訪談時就提醒，家長得懂做對這些事很重要，務必要協助孩子養成良好的生活習慣來刺激生長激素分泌，好讓孩子能「吃得好、睡飽飽、規律運動長高高」。 影響孩子身高的因素，主要包含：遺傳、子宮內因素、藥物、疾病及生活習慣；而依據...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
射箭》名古屋亞運選拔賽 18歲高中生許芯慈反曲弓女子組總排第1
2026年名古屋亞運射箭第三次選拔賽，今天在高雄最後一天賽程，決選出反曲、複合弓男女4名第三階段培訓國手名單。射箭協會表示，第三次選拔賽以反曲弓女子變化最大。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
入圍金馬獎《種土》化為畫作 引領壽山國中學生實踐永續
高雄市立壽山國中慶祝校慶，特別把藝術和校園結合，將入圍第61屆金馬獎最佳紀錄片《種土》的精神，化為20幅大型畫作，在壽山國中「永續藝術走廊」展出，引領學生從畫作出發，認識土地、理解環境，為永續未來種下一顆希望的種子，吸引師生和家長們的目光。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
為討25萬設局擄人 5嫌拒檢.撞停車場仍遭逮 主嫌逃逸
高雄市 / 綜合報導 高雄鳳山瑞興路一處停車場，昨天深夜發生離譜擄人案件，警方獲報到場，嫌犯鳥獸散，還加速撞毀收費亭，最後有一車在200公尺外自撞落網， 車頂還掛著鐵皮 ，事後警方經了解，是25萬元債務糾紛引起的，目前共犯落網，持續追緝主嫌及債主。員警看到目標出現，隨即掏槍逮人，但嫌犯一夥人鳥獸散，無視公權力分頭開車逃竄，眼看撞毀收費停，鐵皮掛在車上，擦出一道道刺眼火光，仍死命往前逃，囂張和警方當街上演你追我跑戲碼，最後有一車自撞，眼看時機成熟，員警上前迅速把人拖下車，壓制在地，被成功攔截狼狽落網，現場只見黑色轎車玻璃碎裂車頭毀損，棚架、監視器被連根拔起一路拖行，拖吊車獲報到場，還得先用電鑽試圖移除，才能把車輛吊離，人被帶回派出所調查，他們會不顧一切心虛落跑，案件看起來並不單純。目擊民眾說：「停車場的車棚也摘過去，(想說)奇怪怎麼有火光，滿長的剎車聲就聽到碰一聲，剛好撞到那邊剛好警車就這樣追上來。」經查是債務糾紛引起的，洪姓債主教唆擄人，事件就發生在24日深夜高雄鳳山區，當時員警獲報到場， 一行人目無法紀 ， 撞毀停車場 ，加速逃逸，大約200公尺，就自撞被逮，但因為他們的行徑導致現場一團亂，繳費機也被撞離原本位置，得由三名壯丁，才能抬起暫時挪往路旁，停車場遭破壞，車輛無法進出，業者實在無奈。高雄鳳山分局偵查隊長林俊宏說：「本案訊後將依妨害秩序、妨害自由，毀損及傷害等罪嫌移送台灣高雄地方檢察署偵辦。」現在共犯狼狽落網，警方也持續追緝債主及主嫌。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫界改看法！敗血症真正關鍵不在感染 研究鎖定這條「免疫路徑」
敗血症（Sepsis）是一種可能引發重症的臨床狀況，其病程發展極具複雜性且與多重因子相關。過往大眾關注焦點多在感染源，但最新研究發現，此狀況的關鍵因素並非細菌本身造成的直接破壞，而是免疫系統可能出現的「過度反應」，這項認知翻轉為釐清器官功能指標變化提供了重要線索。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
在踩踏事件活下來了，但卻生不如死⋯梨泰院倖存者的「創傷療癒之路」
2022年10月，南韓首爾梨泰院商圈發生嚴重的推擠踩踏意外，原本熱鬧的萬聖節活動卻成了災難性的慘劇，當災難發生，媒體關注的是數字與原因，但那些「活下來的人」往往被世人遺忘。梨泰院踩踏事故倖存者金初瓏於《活下來的我們》一書中，記錄她在事件後319天的心路歷程，那些看似平凡的每一天，其實都是與創傷共處的練習，也讓讀者更能理解，人在面對重大創傷後的身心狀態。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
農地驚見白骨！資深警憑記憶破解懸案 竟是10年前失蹤產後憂鬱婦女
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導台中市太平分局日前偵破一起長達10年的懸案，警方於上周三（21日）接獲報案，有民眾稱在自家農地發現了疑似人類骨骸，周圍...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
尾牙、春節喝酒多 防急性胃炎、胃潰瘍 醫五大建議…喝酒少吃這一物
農曆春節即將到來，現在也正是尾牙旺季，餐敘應酬頻繁，喝酒助興實在難免。中醫門診在每年過年前至年後，因胃痛、胃灼熱、噁心、...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
女開保時捷肇事百米連撞7車 疑酒駕遭帶回
台南新營一名女子昨天晚上開保時捷，高速衝撞路邊「兩輛轎車、一輛貨車和4輛機車，短短距離，連續衝撞7車 ，警方到場，發現女駕駛疑似酒駕，將她被帶回警局 #保時捷#撞7車#酒駕東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒病例！ 疾管署預告列第5類法傳
印度日前出現立百病毒病例，並引起泰國等周邊國家緊張。疾管署副署長林明誠表示，雖國內尚無立百病毒感染個案，但疾管署已對印度喀拉拉邦等區域發布二級旅遊警戒，並預告將立百病毒列為第五類法定傳染病，另目前已知部分個案為「食用受污染椰棗樹汁」後感染，提醒民眾盡量避免食用生冷食物。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
秀傳攜手慈善團體六龜送暖 關懷偏鄉
年關將近，秀傳醫療體系南部院區今天與和平社會福利慈善基金會、聖音慈善會舉辦六龜區「送暖關懷活動」，除捐贈物資，並提供健檢服務，讓偏鄉弱勢民眾過個健康好年。「人間有愛・寒冬送暖」活動發放對象包含低收入戶、邊緣戶、學童及獨居長輩，針對六龜地區36戶低收及邊緣戶，每戶發放價值1500元的生活物資，並加發現自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
緬甸大選 毫無懸念
這是五年前軍方政變推翻民選政府後，緬甸首次舉行選舉。不過，觀察人士普遍認為，在內戰紛爭背景下，1月25日舉行的此次選舉「完全是在走過場」。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸克文遭川普批評後將辭職 澳洲提名毛瑞亞蒂駐美
（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布提名國防部次長毛瑞亞蒂（Greg Moriarty）為下一任駐美大使。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌涉洩密被抓包 王浩宇寄英文信「告知」美國國務院
即時中心／劉朝陽報導立法院外交及國防委員會19日以秘密會議形式，邀請國防部長顧立雄進行國防特別預算條例專案報告，原本應是嚴謹保密的程序，卻爆出爭議插曲。並非該委員會成員的民眾黨主席黃國昌，將涉及國防機密的文件帶離會議室，引發國安層級疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 50則留言
權證市場焦點－旺矽 年營收攻高可期
迎AI新時代，晶片測試需求大增，測試介面三雄成當紅炸子雞，旺矽（6223）23日帶量再攻，終場以2,545元、上漲5.38％，收盤價寫歷史高，股價在三雄中雖敬陪末座，但23日漲幅卻後來居上，補漲意味十足。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病
（中央社記者沈佩瑤台北25日電）印度出現立百病毒病例，引發國際關注。疾管署今天表示，目前維持印度喀拉拉州警示為「第二級：黃色注意」，已預告立百病毒將列第五類法定傳染病，籲民眾出國避免生飲椰子汁。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
選戰加溫！綠委新莊掃市場 攜手議員拚在地連結
民進黨提名參選新北市長的立法委員蘇巧慧，25日一早前往新莊聯邦市場掃街拜票，與市場攤商、採買民眾親切互動。她表示，這是團隊第12場市場行程，選在新莊向鄉親問好別具意義，也盼在農曆年前，向大家送上新年祝福，為地方選戰持續加溫。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言