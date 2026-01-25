上人開示：大醫王匯聚慈悲願力 安住病苦慰人心

慈濟高屏人醫會長期在偏鄉、或者無醫村甚至是受災地區提供義診、往診，還有巡迴醫療服務，真正的深入社區守護健康，這種行動醫療，讓醫病關係變得更緊密，今天人醫團隊和上人在高雄靜思堂、溫馨座談，上人讚嘆高屏人醫團隊、發揮救人的使命，集結眾人的願力，安住病苦人的心。

「深深的一段情。」

難以啟齒卻能用心感受，歌聲、玩偶，再熟悉不過。慈濟人醫會耳鼻喉科醫師 黃正輝：「像我們的院生，智能上 肢體上有些障礙的，醫療表達就比較弱勢，他們看牙 看耳鼻喉科 都很恐懼，輕輕地撫慰他 讓他安住他的心。」

廣告 廣告

為長輩們做數位健康檢測，大醫王和白衣天使，勤跑社區，呼籲預防醫學。慈濟人醫會骨科醫師 洪宏典：「最近3年 有個很大改變，就是推動數位健康檢測，(共計)4028個人，心房顫動的個案 只有56位，但非常地要緊，(可能)會形成血栓，馬上轉介到醫院去，避免引起腦中風 心肌梗塞的問題。」

證嚴上人開示 ：「早期發現 要追蹤他，要趕緊治療。」

中西醫聯手，要醫療，更要食療。慈濟人醫會病理科醫師 蔡坤寶：「中醫治欲病，就是你快要生病了，我教你 不要變成重大疾病，高脂肪或是肉類，這些是容易引起發炎的。」

親身體驗全植物飲食後，推廣藥食同源理念，靈方妙藥唯有茹素。慈濟人醫會病理科醫師 蔡坤寶：「我自己身上有超過5種慢性病，醫藥不能根治 ，我們的靠全植食物飲食，改善慢性病八成到九成，最天然的食物 就是最好的藥。」

慈濟高屏區人醫會召集人 葉添浩：「社區的運作 人醫的團隊，每個人都有發揮他功能 良能的機會。」

證嚴上人開示 ：「選擇當醫師的願力，也是為了救人，但是我們現在是大家一群，(人醫會)人多 力大，醫王菩薩 愛的能量 來照顧，人間最苦 莫過於病痛，也能安住他 生死的恐慌，所以看到醫生 病患就安心了。」

守護社區守護愛，從台灣到海外，志為人醫棒棒接力。

更多 大愛新聞 報導：

日本街友發放 球場.公園處處溫馨

髓緣大愛一線牽 英勇救人無畏懼

