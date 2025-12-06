上人開示：官民共善緊密合作 打造防災韌性城市

慈濟和新北市政府，不論在社福、醫療還是環保，都有相當多合作，近年又包含更重要的一項、防災士培訓，八年來，培養超過萬名、合格防災士，今天上人行腳在新店靜思堂，新北市府團隊、也前往和上人會面。

新北市副市長劉和然：「我們去年辦了30場(防災士訓練)，除了在我們自己大隊內辦以外，其他20場都是我們，慈濟幫忙提供場地。」

每一場防災士的訓練，都是為了台灣的將來防患未然。新北市政府和慈濟合作培訓防災士課程，以及推動防災協作中心，8年來打造無數災防英雄。新北市消防局長陳崇岳：「防災士主要來協助，防災社區跟韌性社區裡面，做一些防災工作的推動，在緊急事故發生的時候 他可以 ，因為接受過一些急救的訓練，可以來處理，新北目前有13499位防災士，這些防災士事實上，都在我們慈濟的靜思堂裡面(受訓)。」

新北市府團隊和上人會面，災害應變合作多年，彼此都帶著感恩之情。新北市副市長劉和然：「每一次在防災的過程中，只要在災害過後 都會看到急救站，我們慈濟人幾乎第一時間就到，這對我們當地受災的民眾，那種安定的力量，是非常非常的紮實，。」

證嚴上人開示：「台北市(新北市)對慈濟的支持，還是那樣的熱誠，就是有這麼的熱誠，慈濟才有辦法說，在全球 為那一群真正的，苦難人 貧窮人 病苦人等等，去幫助他們，總是 這就是台灣的愛心。」

從急救訓練到避難收容演練，其實每一次的防災訓練都不容易，但新北市府和慈濟不斷擴大培訓規模，品質也獲總統肯定。希望能夠在天災頻繁的台灣，打造一個韌性社會

