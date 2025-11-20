上人開示：愛在醫病之間 用生命搶救生命

上人行腳，今天在台北慈院與醫護人員溫馨座談，台北慈院顧問楊緒棣醫師分享自己曾經面臨生死關頭，由醫院同仁搶救回來的經驗。上人期勉大家，用虔誠的心，依照專業做出正確的方向，「讓病人生命願意依賴你」，脫離病苦，用生命搶救生命。

冷氣團來襲，新北市氣溫降到17度；台北慈院旁的新店靜思堂，卻洋溢著溫暖，上人溫馨迎接家人，度過生死關頭，終於回家。

證嚴上人開示：「回來我很開心，跟你祝福，身體平安，祝福你，還要為很多人做很多事，為你祝福。」

台北慈院顧問 楊緒棣：「看門診的下午突然發高燒，滑鼠都抓不住，同仁就趕快把我送去急診，急診以後， 隔天去做一個檢查，我的動脈好像有長香菇，細菌在我的動脈壁上打洞，所以它有的地方跑出去了，突出去的地方很像小香菇，我的動脈已經開始變形了，快要破掉了，那就是生命隨時有危險，趙院長跟我講說，開刀前還是讓楊副，好好地跟家人講幾句話，講一些訣別的話就對了。」

副院長，一夕之間成了病人，而且病危，專科醫師們緊急搶救，安裝了特殊的救命裝置。

台北慈院顧問 楊緒棣：「我現在身上有一個，18公分長的支架，大家的支架是比幾棵，幾支，我是比長度。」

證嚴上人開示：「一旦有病，就會想到死亡，我也對醫王跟護理，我都非常地感恩，他是用生命走入生命，去搶救生命。」

在慈濟醫院，醫師誠心，專精醫術；毫無偏差，正大光明搶救生命。

台北慈院泌尿科檢查室主任 游智欽 ：「他其實還是一個大學生，很小在一歲時，就已經診斷，一個惡性腫瘤，(右腎臟)切除，左腎大概切了四分之一，慢慢這顆腎臟就沒辦法負荷，慢慢腎功能就，慢慢開始走下坡，他跟媽媽感情非常好，媽媽的腎臟先摘下來之後，再種到朱小弟身上，手術很順利，隔天我去看朱小弟時候，他終於笑了，你知道嗎，他媽媽大概兩、三天出院，大概一個禮拜之後就出院。」

證嚴上人開示：「人人用那樣的虔誠的心，所做的，都是很正確的方向，我相信誠與正，是人人所尊敬的。」

醫者，堅守仁心服務病患，解救生命之苦。

證嚴上人開示：「每一個人，最怕的就是病，讓病患他的生命願意依賴你，而且要靠了你給他生命，脫離了病苦。」

守護生命、守護愛，是慈濟人共同的價值。

